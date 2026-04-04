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Palmer Pedro Estevao Chelsea GFXGetty/GOAL

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Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el Port Vale: João Pedro y Estevão llevan a los Blues, en horas bajas, a las semifinales de la FA Cup, pero Cole Palmer no consigue marcar y su sequía se prolonga a siete partidos

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Chelsea
C. Palmer
J. Pedro
Estevao
Copa
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Chelsea vs Port Vale

El Chelsea dejó a un lado una semana llena de polémica para arrollar al Port Vale en su partido de cuartos de final de la FA Cup, imponiéndose por 7-0 en Stamford Bridge el sábado y evitando así una sorpresa en la competición. Los Blues se vieron sumidos en una crisis después de que el entrenador Liam Rosenior confirmara que el vicecapitán Enzo Fernández había sido sancionado con dos partidos por unos comentarios que hizo sobre su posible fichaje por el Real Madrid, mientras que Marc Cucurella también fue amonestado por declaraciones similares sobre el Barcelona y por criticar el plan de éxito de la directiva del club.

El Chelsea tardó poco más de 60 segundos en romper el empate. Un córner con efecto hacia dentro lanzado por Pedro Neto se coló en un área pequeña repleta de jugadores, y el portero del Port Vale, Joe Gauci, solo pudo despejar el balón con los puños hasta Jorrel Hato, quien remató con un disparo raso que superó a varios defensas en la línea de gol.

A mitad de la primera parte, los Blues duplicaron su ventaja. Neto volvió a ser protagonista, zafándose del lateral Liam Gordon para recibir un balón en profundidad de Andrey Santos, y se lo pasó a Joao Pedro, quien controló, se giró y remató a bocajarro.

El Chelsea anotó el tercero poco antes del descanso. Malo Gusto irrumpió en el área del Port Vale con una carrera tardía y vio cómo Gauci despejaba su potente disparo, pero Cole Palmer estaba allí para desviar el rebote hacia Jordan Gabriel, lo que se contabilizó como un gol en propia puerta.

Estevao debería haber marcado el cuarto del Chelsea al comienzo de la segunda parte, después de que sus compatriotas Pedro y Santos combinaran en la entrada del área antes de habilitar al extremo, cuyo disparo se estrelló en el exterior del poste. Pero el siguiente gol del Chelsea no se hizo esperar, llegando en el minuto 57 tras el segundo lanzamiento de un córner, con un centro de Gusto que Tosin Adarabioyo remató de cabeza al fondo de la red.

Estevao volvió a estrellar un balón en el poste en un Chelsea implacable y empeñado en ampliar el marcador, y el brasileño asistió a Santos desde un córner para que el equipo local marcara el quinto a falta de 20 minutos para el final.

Cuando Estevao finalmente encontró el fondo de la red, el gol le fue anulado por un fuera de juego tardío. Hato vio la carrera de Alejandro Garnacho hacia una zona peligrosa y, aunque este golpeó el poste, el número 41 del Chelsea remató el rebote antes de que sonara el silbato del árbitro. Sin embargo, la revisión del VAR confirmó que Estevao estaba, de hecho, en posición legal y finalmente se le concedió el gol.

El Chelsea aún tuvo tiempo de marcar el séptimo cuando Tyler Magloire derribó a Garnacho, quien se encargó de lanzar el penalti y engañó a Gauci para cerrar el marcador.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Stamford Bridge...

  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (6/10):

    No tuvo que realizar ni una sola parada. Se mostró cómodo y seguro con el balón en los pies.

    Malo Gusto (9/10):

    Participó activamente en la rápida ventaja inicial del Chelsea, que ya no miró atrás. Irrumpió en el área tras regatear hasta el último tercio del campo, lo que provocó el gol en propia puerta de Gabriel, antes de enviar un centro perfecto para que Tosin rematara de cabeza. Permitió que Acheampong descansara.

    Wesley Fofana (6/10):

    Un día tranquilo y sin incidentes para un defensa del Chelsea que a menudo se ha visto en apuros esta temporada.

    Tosin Adarabioyo (8/10):

    Se mostró un poco más atrevido con sus pases ante un rival de una categoría inferior. Saltó alto para rematar de cabeza el cuarto gol del Chelsea del día y su séptimo con el club en total desde que se incorporó en 2024.

    Jorrel Hato (8/10):

    Marcó su segundo gol con el Chelsea al minuto de juego, reaccionando con rapidez a un balón suelto dentro del área tras una jugada de córner frenética. Abrió la defensa del Port Vale con un pase a Garnacho que permitió a Estevao marcar el sexto gol.

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  • FBL-ENG-FACUP-CHELSEA-PORT VALEAFP

    Centro del campo

    Romeo Lavia (6/10):

    Jugó un partido bastante sencillo, siendo Santos el más atrevido de los dos centrocampistas del Chelsea. Aún no ha completado los 90 minutos con los Blues desde su fichaje en 2023, tras ser sustituido por Kavuma-McQueen.

    Andrey Santos (8/10):

    Tomó las riendas como el centrocampista defensivo más audaz del Chelsea, dándose cuenta rápidamente de que los pases laterales no iban a desmontar a Port Vale y volviéndose más directo en su juego. Ayudó a crear el gol de Pedro y luego marcó uno él mismo tras un córner de Estevao.

    Cole Palmer (6/10):

    Capitaneó al Chelsea por primera vez en ausencia del lesionado James y del sancionado Fernández. Tuvo que replegarse mucho para participar en largos tramos del partido. Provocó un gol en propia puerta de Gabriel tras no poder acertar a puerta desde muy cerca. Fue sustituido por Essugo.

  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Ataque

    Pedro Neto (8/10):

    Terminó el partido con una sola asistencia en su haber, aunque dio la sensación de que tuvo mucho más que ver en el resultado final. Desconcertó a la zaga del Port Vale con su capacidad para ir hacia ambos lados con cualquiera de las dos piernas. Fue sustituido por Garnacho.

    Joao Pedro (9/10):

    Desconcertó a los defensas del Port Vale tanto al bajar a recibir como al crear peligro dentro del área. Un gol de gran valor y muy bonito de ver. Fue sustituido por Delap.

    Estevao (9/10):

    No pudo influir en el partido por la izquierda, donde jugó toda la primera parte, pero cobró vida tras el descanso al volver a su banda preferida, la derecha. Sacó el córner que dio lugar al gol de Santos y se estrenó como goleador tras varios intentos con el sexto tanto del Chelsea.

  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Alejandro Garnacho (7/10):

    Sustituyó a Neto. Golpeó el poste en una ocasión en la que probablemente debería haber marcado, antes de que Estevao convirtiera el gol. Provocó y transformó un penalti en los últimos compases del partido.

    Dario Essugo (6/10):

    Debutó en Stamford Bridge, entrando en sustitución de Palmer.

    Liam Delap (5/10):

    Apenas participó tras sustituir a Pedro. No pudo imponerse a los rivales del Stoke City, su antiguo club y el equipo en el que su padre, Rory, se convirtió en un héroe de culto.

    Ryan Kavuma-McQueen (N/A):

    Debutó sustituyendo a Lavia.

    Josh Acheampong (N/A):

    Sustituyó a Gusto en los últimos minutos.

    Liam Rosenior (8/10):

    Si el Chelsea hubiera tropezado aquí, el puesto de Rosenior como entrenador se habría puesto en duda, sobre todo en medio del fiasco de Fernández. Los Blues lograron un resultado y una actuación contundentes para mantener a raya a los críticos, al menos por ahora.

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