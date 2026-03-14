Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el Newcastle: ¡¿Dónde estás, João Pedro?! El delantero brilla por su ausencia mientras los Magpies aprovechan los errores de Wesley Fofana y Trevoh Chalobah, lo que supone un duro golpe para las esperanzas del Chelsea de meterse entre los cuatro primeros

El Chelsea, como local, comenzó el partido con fuerza y puso contra las cuerdas a unos visitantes irregulares en los primeros compases. Fofana remató de cabeza al larguero tras un magistral saque de esquina de Reece James, mientras que Cole Palmer vio cómo un potente disparo desde la frontal se marchaba rozando la escuadra, en la que probablemente fue la mejor ocasión de los Blues en la primera parte.

Pero, en el minuto 18, el Newcastle se adelantó en el marcador. El gol llegó totalmente en contra de la lógica del juego y fue totalmente evitable desde el punto de vista del Chelsea. Con Chalobah fuera de posición, Willock se escapó por la espalda de James y se plantó solo ante la portería, para pasarle el balón a Gordon, que solo tuvo que empujarlo a la red. Fofana ni siquiera intentó perseguir a Gordon, presumiblemente esperando una bandera de fuera de juego que no llegó.

La indisciplina del Chelsea volvió a hacer acto de presencia cuando Fofana derribó a Gordon tras un mal control en la banda y tuvo suerte de salir solo con una tarjeta amarilla, ya que Chalobah estaba cubriendo. En un córner de los Magpies, James derribó a Malick Thiaw con una entrada al estilo rugby y evitó que le pitara penalti tras una revisión del VAR.

Palmer vio cómo Aaron Ramsdale, con una estirada, detenía un disparo con efecto, mientras que en el otro extremo Robert Sánchez despejó un disparo desviado de Jacob Ramsey cuando los visitantes buscaban el segundo.

Liam Rosenior realizó un cambio en el descanso y dio entrada a Delap, y el delantero tuvo un impacto inmediato al robarle el balón a Jacob Murphy y ver cómo le paraban un potente disparo desde fuera del área.

El Chelsea intentó volver a meterse en el partido y Delap fue protagonista de muchas de sus mejores jugadas en la segunda parte. El jugador de 23 años tuvo la mejor ocasión de su equipo en el partido tras un centro milimétrico de James, pero la desperdició al enviar el balón por encima del larguero. Estuvo a punto de marcar en su siguiente ocasión, pero un remate de cabeza de Palmer se fue rozando el poste.

Sánchez mantuvo a Gordon a raya en el otro extremo del campo mientras el Chelsea apretaba en los últimos compases sin llegar a parecer del todo convincente. Chalobah remató de cabeza desde corta distancia, pero el balón se fue ligeramente desviado, mientras que Pedro envió un disparo por encima del larguero. En la que acabó siendo su última gran ocasión, en el tiempo de descuento, James lanzó un tiro libre con efecto desde lejos que rebotó en la base del poste, con Ramsdale ya batido.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Stamford Bridge...