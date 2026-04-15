Calificaciones de los jugadores del Bayern vs. Real Madrid: ¡Tres aspirantes al Balón de Oro en una misma delantera! Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane guían la remontada bávara y rompen la maldición blanca en cuartos de la Champions

La afición local temió lo peor tras el tempranero regalo de Manuel Neuer a Arda Güler. Aunque el Bayern empató pronto gracias a Aleksandar Pavlović, el turco devolvió la ventaja al Madrid con un magnífico libre directo.

El Bayern igualó de nuevo por medio de Harry Kane, pero poco después un contraataque letal de Kylian Mbappé, asistido por Vinicius Junior, devolvió la ventaja al Madrid: 3-2 en el partido y 4-4 en la eliminatoria.

En la segunda parte el ritmo bajó, aunque el desenlace fue puro drama: Eduardo Camavinga fue expulsado por doble amarilla y el Bayern lo aprovechó.

Luis Díaz marcó el tercero del Bayern y, poco después, Michael Olise sentenció con un disparo colocado al ángulo izquierdo de Lunin tras pase de Kane.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores del Bayern que saltaron al campo en Múnich...