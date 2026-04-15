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Bayern Munich Real Madrid ratings GFXGOAL
Mark Doyle

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Calificaciones de los jugadores del Bayern vs. Real Madrid: ¡Tres aspirantes al Balón de Oro en una misma delantera! Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane guían la remontada bávara y rompen la maldición blanca en cuartos de la Champions

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Bayern Múnich
Liga de Campeones
FEATURES
Real Madrid
Bayern Múnich vs Real Madrid
H. Kane
L. Diaz
M. Olise
M. Neuer

El Bayern de Múnich acabó el miércoles con cuatro derrotas seguidas ante el Real Madrid en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones. Los bávaros marcaron dos goles en los últimos minutos y ganaron 4-3 el partido y 6-4 en el global. La delantera de Vincent Kompany fue clave.

La afición local temió lo peor tras el tempranero regalo de Manuel Neuer a Arda Güler. Aunque el Bayern empató pronto gracias a Aleksandar Pavlović, el turco devolvió la ventaja al Madrid con un magnífico libre directo.

El Bayern igualó de nuevo por medio de Harry Kane, pero poco después un contraataque letal de Kylian Mbappé, asistido por Vinicius Junior, devolvió la ventaja al Madrid: 3-2 en el partido y 4-4 en la eliminatoria.

En la segunda parte el ritmo bajó, aunque el desenlace fue puro drama: Eduardo Camavinga fue expulsado por doble amarilla y el Bayern lo aprovechó.

Luis Díaz marcó el tercero del Bayern y, poco después, Michael Olise sentenció con un disparo colocado al ángulo izquierdo de Lunin tras pase de Kane.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores del Bayern que saltaron al campo en Múnich...

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Manuel Neuer (3/10):

    Tras su actuación heroica en Madrid, uno de los porteros-líbero más famosos de la historia regaló un gol al Real Madrid con un pase mal colocado y su posicionamiento en la falta de Güler fue cuestionable. Al menos, realizó una buena parada de reflejos para evitar el gol de Mbappé en la segunda parte.

    Josip Stanisic (4/10):

    Sustituido tras una floja primera parte, resumida en cómo quedó tendido buscando un tiro libre inexistente antes del tercer gol madridista.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Realizó dos entradas oportunas a Vinicius y asistió a Kane en el 2-2, pero, como suele ocurrir, se quedó fuera de posición varias veces y sigue siendo un enigma.

    Jonathan Tah (5/10):

    Realizó un gran bloqueo a Mbappé, pero no convenció en el centro de la defensa y, al igual que Upamecano, mostró falta de visión de juego.

    Konrad Laimer (6/10):

    Se lanzó con fuerza sobre Mbappé cuando el delantero parecía tener el gol hecho, pero cometió la falta que Güler aprovechó para adelantar de nuevo a los visitantes y, a veces, falló en la posesión. Pasó a jugar de lateral derecho tras la entrada de Alphonso Davies y lo hizo bien.

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    Centro del campo

    Joshua Kimmich (8/10):

    Ayudó a empatar con un buen córner a Pavlovic y obligó a Lunin a lucirse. El más creativo del Bayern y también luchó en defensa. De clase.

    Aleksandar Pavlovic (6/10):

    Marcó de cabeza el empate, pero su actuación fue discreta y no logró igualar la influencia de su compañero en el centro del campo.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    Ataque

    Michael Olise (8/10):

    Poco destacado en la primera parte, pero casi marca con dos disparos con efecto tras el descanso y finalmente acertó en el tiempo de descuento. Gran talento.

    Serge Gnabry (4/10):

    Titular pese a dudas físicas, pasó desapercibido en la primera parte y sorprendió que jugara una hora; no aportó nada.

    Luis Díaz (8/10):

    Llevó el peso del partido hacia el Madrid y tuvo mala suerte cuando un buen disparo se desvió fuera por culpa de Jude Bellingham. Falló al controlar el balón solo ante la portería en la segunda parte, pero lo compensó con un gol decisivo.

    Harry Kane (8/10):

    Otra gran actuación del inglés, que marcó un gol magnífico y aguantó el balón con inteligencia toda la noche.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    Suplentes y entrenador

    Alphonso Davies (5/10):

    Salió como lateral izquierdo en el descanso, pero sin el impacto esperado. Aún no parece el mismo de antes de la lesión.

    Jamal Musiala (7/10):

    Sustituyó al ineficaz Gnabry como ‘10’ del Bayern, asistente de Díaz en el tercer gol clave.

    Vincent Kompany (7/10):

    No puede estar contento con su defensa ni con la decisión de alinear a Gnabry, poco acertada. Aun así, su equipo mantuvo la fe y acabó agotando al Real Madrid. Kompany está haciendo un gran trabajo en el Allianz Arena, aunque ayuda contar con tres delanteros tan brillantes que todos son candidatos legítimos al Balón de Oro.

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