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Cubarsi Rashford Barcelona Atletico GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones de los jugadores del Barcelona vs. Atlético de Madrid: la costosa tarjeta roja de Pau Cubarsi complica el camino del Barça en la Liga de Campeones, mientras Marcus Rashford falla ante la portería

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Barcelona
P. Cubarsi
M. Rashford
Liga de Campeones
FEATURES
Barcelona vs Atlético Madrid

El Barcelona se enfrenta a una tarea titánica si quiere clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones, tras caer 2-0 ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de los cuartos de final disputado este miércoles. Los blaugranas lamentaron la tarjeta roja que recibió Pau Cubarsi en la primera parte, ya que los goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth aseguraron la victoria de los visitantes en Cataluña.

Tras ganar 2-1 al Atlético el sábado, el Barça empezó fuerte: Marcus Rashford obligó a Juan Musso a tres intervenciones, envió una volea fuera y vio anulado un gol por fuera de juego de Lamine Yamal.

Los visitantes parecían poco peligrosos al contraataque, pero el partido cambió en los últimos minutos de la primera parte cuando Cubarsi fue expulsado por derribar a Giuliano Simeone, quien se había colado tras la defensa. Álvarez aprovechó la falta posterior y la colocó en la escuadra.

A pesar de la inferioridad numérica, el Barça no bajó el ritmo tras el descanso y Rashford siguió creando peligro: primero disparó al lateral de la red tras un pase de Yamal y luego estrelló un tiro libre desde 20 metros en el larguero.

En una de las pocas llegadas del Atlético, el suplente Sorloth aprovechó un centro de Ruggeri para batir a Joan García. El Barça insistió: Cancelo acertó el poste y Russo detuvo un tiro de Yamal, pero no llegó el tanto que habría dado esperanzas.

GOAL puntúa a los jugadores del Barça en el Camp Nou...

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Joan García (6/10):

    No tuvo prácticamente ninguna oportunidad ante el impresionante disparo de Álvarez y no pudo hacer nada ante el remate a bocajarro de Sorloth. Por lo demás, apenas tuvo trabajo.

    Jules Koundé (6/10):

    Volvió de una lesión y contuvo a Lookman hasta su salida a la hora de juego; sin embargo, llegó tarde al centro que derivó en el gol de Sorloth.

    Pau Cubarsi (4/10):

    Frustró varios ataques del Atlético en la primera parte con una actuación serena, pero se colocó mal ante Giuliano y pagó caro su zancadilla al extremo argentino.

    Gerard Martín (6/10):

    Otra actuación serena del joven central, que se mantuvo sencillo en la mayor parte del partido. Sin embargo, permitió que Sorloth le superara para poner el 2-0.

    Joao Cancelo (6/10):

    Se proyectó al ataque con peligro y fue firme en la marca ante el Atlético.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Centro del campo

    Eric García (7/10):

    Muy seguro en el centro del campo y luego en defensa tras la expulsión de Cubarsi. Se está convirtiendo en un líder para el Barça.

    Dani Olmo (5/10):

    Apareció y desapareció del partido tras volver a su posición natural en el centro del campo. Realizó algunas buenas combinaciones cuando recibió el balón en espacios reducidos.

    Pedri (7/10):

    Organizó muy bien el juego del Barça en el centro del campo, y su pase en profundidad en la jugada previa al gol anulado a Rashford fue una auténtica joya. Sorprendió su sustitución al descanso, cuando Flick reordenó el equipo tras la expulsión.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Se burló de Ruggeri todo el partido y solo un bloqueo de Le Normand evitó su gol en la primera parte. Mejoró tras unos pases finales erráticos y acabó siendo constante amenaza.

    Robert Lewandowski (4/10):

    Se retrasó para enlazar juego, pero apenas intervino en el área del Atlético hasta un disparo en el descuento de la primera parte. Sustituido al descanso por ineficacia.

    Marcus Rashford (6/10):

    Acumuló disparos, pero solo marcó tras un fuera de juego de Yamal. Siempre pareció peligroso, tanto por la izquierda como por el centro tras la salida de Lewandowski.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Fermín López (6/10):

    Muy activo en el centro del campo, recuperó el balón en zonas adelantadas y generó un par de jugadas ofensivas.

    Gavi (7/10):

    Impresionó tras salir al campo en el descanso. Se vio un poco limitado tras recibir una tarjeta amarilla.

    Ferran Torres (5/10):

    Le costó entrar en el partido tras sustituir a Rashford.

    Ronald Araujo (6/10):

    Sustituyó al agotado Koundé en el lateral derecho.

    Alejandro Balde (N/A):

    Reapareció en los últimos cinco minutos tras una lesión.

    Hansi Flick (6/10):

    Hay que aplaudirle por sus cambios audaces y por dominar la segunda parte pese a quedarse con diez. Aun así, su línea alta provocó la tarjeta roja, y ahora debe inspirar una remontada la semana que viene.

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