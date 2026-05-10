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Barcelona GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Calificaciones de los jugadores del Barcelona frente al Real Madrid: ¡El misil de Marcus Rashford sella el título de La Liga! Los blaugranas vuelven a ser campeones gracias al golpe final que el cedido del Manchester United propinó a unos flojos blancos en el Clásico

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Barcelona vs Real Madrid
M. Rashford

El Barcelona revalidó el domingo por la noche su título de liga al ganar con claridad el Clásico en el Spotify Camp Nou. Solo necesitaba un punto, pero superó sin dificultad a un Real Madrid sumido en el caos.

El Barcelona dominó la primera parte y se adelantó 2-0 en 20 minutos. Marcus Rashford abrió el marcador con un magnífico tiro libre que superó a Thibaut Courtois. Luego, Ferran Torres aprovechó un pase de Dani Olmo y definió con calma. Antes del descanso, Courtois evitó el tercero de Rashford con una gran parada.

El Madrid, en crisis tras una pelea entre Tchouameni y Valverde y sin títulos, nunca pareció reaccionar, aunque a Bellingham le anularon un gol por fuera de juego tras el descanso. En la segunda parte solo el Barça amenazó con ampliar la ventaja, con Courtois evitando el tercero ante Ferran y Lewandowski.

La cómoda victoria por 2-0 en El Clásico sitúa al Barça 14 puntos por encima de su rival, prácticamente sentenciando el título.

GOAL puntúa a los jugadores del Barcelona desde el Spotify Camp Nou...

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Joan García (6/10):

    Poco exigido, pero atento para neutralizar una ocasión de Vinicius Jr. en la segunda parte.

    Eric García (7/10):

    Impresionante en ataque pese a jugar fuera de posición; se salvó de la sanción por un codazo a Bellingham en el área.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Bastante sólido en una noche tranquila para la zaga azulgrana.

    Gerard Martín (7/10):

    Sorprendentemente, apenas tuvo trabajo pese a la trascendencia del partido, pero se mostró firme cuando se le necesitó.

    João Cancelo (6/10):

    Sin su habitual proyección ofensiva, ayudó en la construcción de juego por la izquierda.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Centro del campo

    Gavi (6/10):

    Parecía decidido a derribar a Bellingham en algunos momentos. Sus pases sencillos fueron fundamentales en muchos de los ataques del Barça.

    Pedri (6/10):

    A menudo tuvo libertad para moverse, pero no siempre la aprovechó.

    Dani Olmo (7/10):

    Asistió a Ferran con un toque de cabeza sublime, demostrando su clase. Peligroso entre líneas.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ataque

    Marcus Rashford (8/10):

    Empezó con buen pie pese a jugar fuera de su posición en la banda derecha. Su lanzamiento de falta fue una auténtica maravilla.

    Ferran Torres (8/10):

    Su inteligente internada le valió a Rashford un tiro libre al principio del partido y, poco después, marcó uno propio con un remate certero.

    Fermín López (6/10):

    Metió un centro perfecto que originó el segundo tanto, aunque luego lo anularon Alexander-Arnold y Camavinga.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Raphinha (5/10):

    Regresó tras la lesión con buen aspecto, aunque algo oxidado; exageró en algunas caídas.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Trabajó lo suficiente, pero su principal tarea fue simplemente distribuir el juego.

    Marc Bernal (6/10):

    Se incorporó al centro del campo y movió el balón con bastante soltura.

    Robert Lewandowski (6/10):

    Disparó a Courtois cuando quizá debía pasar, pero no es culpa suya.

    Alejandro Balde (N/A):

    Entró al final para cerrar el partido.

    Hansi Flick (9/10):

    Merece reconocimiento por estar en la banda tras el fallecimiento de su padre. Esa pérdida hará más emotiva la conquista de dos Ligas consecutivas en un partido tan importante.

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