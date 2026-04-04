Calificaciones de los jugadores del Barcelona frente al Atlético de Madrid: ¡Nunca hay que descartar a Robert Lewandowski! El veterano marca el gol de la victoria en los últimos minutos, mientras que Marcus Rashford rompe su sequía goleadora y los blaugranas afianzan su ventaja en la lucha por el título de La Liga

Ambos equipos crearon ocasiones claras en los primeros compases del partido: Antoine Griezmann falló en dos ocasiones desde posiciones inmejorables para el Atlético, mientras que Fermín López vio cómo Juan Musso le negaba el gol en un primer intento y, a continuación, envió el balón fuera tras una brillante jugada de Lamine Yamal que le dejó solo ante la portería.

El propio Yamal estrelló un balón en el poste para el Barça, pero el equipo de Hansi Flick se vio por detrás en el marcador a seis minutos del descanso, cuando Giuliano Simeone se hizo con un pase en profundidad y superó con confianza a Joan García. Los visitantes no estuvieron por detrás mucho tiempo, sin embargo, ya que Rashford combinó bien con Dani Olmo por la izquierda antes de lanzar un disparo que atravesó el cuerpo de Musso y se coló por la esquina inferior.

Pero el drama de la primera parte no terminó ahí, ya que Nico González fue expulsado en el tiempo de descuento por derribar a Yamal cuando el joven se dirigía hacia la portería. El Atlético, sin embargo, creyó que se había igualado el número de jugadores segundos después del descanso, cuando Gerard Martín pisó fuerte a Thiago Almada en el tobillo y vio la tarjeta roja, pero el VAR anuló la decisión.

Dada su ventaja numérica, el Barcelona dominó la segunda parte, y el suplente Ferran Torres vio cómo Musso le negaba el gol en dos ocasiones con magníficas paradas. El Atlético defendió su área con valentía, pero no pudo aguantar, ya que Musso solo pudo despejar el disparo de João Cancelo hacia el hombro de Lewandowski, desde donde el balón entró en la red.

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