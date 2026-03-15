Calificaciones de los jugadores del Barcelona contra el Sevilla: Raphinha, autor de un hat-trick, acapara el protagonismo, mientras que João Cancelo vuelve a impresionar en una victoria de cinco estrellas

No se apreció ningún signo de nerviosismo por parte de los actuales campeones, que se adelantaron en el marcador a los siete minutos. Tras una hábil jugada por la banda izquierda, João Cancelo irrumpió en el área, donde fue derribado por una torpe entrada de Djibril Sow. El árbitro no dudó en señalar el punto de penalti, y Raphinha se encargó de transformarlo con un lanzamiento a lo Panenka que dio la ventaja a su equipo.

Apenas 10 minutos después, el brasileño tuvo otra oportunidad desde el punto de penalti, y fue de nuevo Cancelo quien hizo el trabajo sucio en el área, regateando a varios rivales, hasta que el balón golpeó en el brazo de José Carmona. Tras consultar el VAR, Raphinha se colocó para lanzar su segundo penalti de la tarde, esta vez enviando el balón raso y con fuerza al ángulo inferior.

Gran parte del tiempo restante de la primera parte no deparó demasiada emoción, pero la única vez que los blaugranas abrieron la defensa del Sevilla, marcaron. Esta vez fue Dani Olmo quien se estrenó en el marcador, entrando a última hora en el área tras un pase de Marc Bernal. El internacional español remató de primera y envió el balón al ángulo, lo que parecía sentenciar el partido en la primera parte. Eso fue hasta que el Sevilla recortó distancias en los últimos compases del tiempo de descuento, cuando un precioso centro colgado de Juanlu Sánchez encontró a Oso, quien conectó una volea tranquila al segundo palo.

La normalidad volvió al inicio de la segunda parte, con Raphinha completando su hat-trick para sentenciar el partido. Una jugada inteligente en el borde del área permitió al extremo abrirse un pequeño hueco, antes de que su disparo se desviara con efecto y batiera al portero.

Cancelo coronó una fantástica tarde con un gol propio, recortando hacia dentro y encontrando la red para aumentar la desdicha de los visitantes, y aunque el Sevilla logró marcar otro gol de consolación en el tiempo de descuento, ya era demasiado tarde.

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