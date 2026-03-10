Goal.com
Barcelona Newcastle ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Barcelona contra el Newcastle: un penalti de Lamine Yamal en el último suspiro rescata al Blaugrana y asegura un empate inmerecido en la Liga de Campeones

Lamine Yamal mantuvo la calma para convertir un penalti en el último minuto del partido y darle al Barcelona un inmerecido empate 1-1 con el Newcastle en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado el martes en St. James' Park. La joven promesa blaugrana, al igual que el resto de sus compañeros, había tenido un mal rendimiento en Tyneside y no habría podido quejarse si otro extremo, Harvey Barnes, hubiera marcado el gol de la victoria.

Sin embargo, cuando ya se habían agotado los cuatro minutos de tiempo añadido y los aficionados locales aún celebraban el gol de Barnes tras un centro de Jacob Murphy, Malick Thiaw cometió una falta sobre Dani Olmo dentro del área, lo que permitió a Yamal sacar del apuro al Blaugrana al engañar a Aaron Ramsdale desde el punto de penalti.

El marcador final favoreció a los visitantes, y en particular a su ineficaz línea de ataque, pero a los catalanes obviamente no les importó en absoluto, ya que ahora solo necesitan una victoria de cualquier tipo en el Camp Nou la próxima semana para pasar a cuartos de final.

GOAL puntúa a todos los jugadores del Barcelona que participaron en el partido disputado en St. James' Park...

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Portero y defensa

    Joan García (5/10):

    Demostró sus impresionantes habilidades como portero con una excelente parada ante Elanga, pero debería haberlo hecho mucho mejor con el gol de Barnes, además de mostrarse inseguro con los balones altos.

    Ronald Araujo (5/10):

    Sorprendentemente seleccionado en el lado derecho de la defensa de cuatro ante los problemas de lesiones del Barça en el lateral, hizo un trabajo decente manteniendo a Barnes relativamente tranquilo hasta que desapareció al final del partido.

    Pau Cubarsi (6/10):

    No parece importar quién juegue junto al joven de 19 años, él lo hace bien sin importar nada. Otra actuación impresionante y serena de Cubarsi, en un encuentro físico en un estadio hostil.

    Gerard Martin (6/10):

    Buena noche de trabajo en el centro de la defensa por parte del lateral izquierdo, que realizó muchos despejes y se mostró fuerte en el juego aéreo.

    Joao Cancelo (4/10):

    No aportó mucho en ataque, algo inusual en él, y no fue ninguna sorpresa que el centro que propició el gol de Barnes viniera por su banda.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Marc Bernal (5/10):

    Últimamente ha estado en buena forma goleadora, pero aunque trabajó mucho delante de la defensa, no ejerció una gran influencia en el juego. Sin embargo, sería injusto ser demasiado duro con él, ya que solo tiene 18 años.

    Pedri (4/10):

    No fue una actuación especialmente impresionante por parte del que posiblemente sea el jugador más importante del Barcelona. Ganó muchos duelos y tuvo bastante contacto con el balón, pero no logró crear ocasiones para sus compañeros, además de tener dificultades para controlar el partido. Fue sustituido a 20 minutos del final.

    Fermín López (5/10):

    Su ritmo de trabajo es realmente impresionante, por lo que es fácil entender por qué Flick lo alineó de titular en un partido así, pero a pesar de crear un par de ocasiones en la primera parte y obligar a Ramsdale a intervenir, fue mucho menos peligroso tras el descanso.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (5/10):

    Los que acudieron al St. James' Park con la esperanza de ver destellos de genialidad por parte del adolescente se habrán ido decepcionados. Yamal estuvo prácticamente marcado por Hall durante todo el partido, pero aún así tuvo la última palabra gracias a la falta de Thiaw sobre Olmo. Hay que reconocerle el mérito por su gran compostura en el lanzamiento de penalti.

    Robert Lewandowski (3/10):

    Una actuación difícil de ver para uno de los mejores delanteros centro de todos los tiempos. Lewandowski estuvo fuera de ritmo toda la noche y, en ocasiones, perdió el balón por culpa de su físico. Tuvo una gran oportunidad en la segunda parte, pero, como era de esperar, la desperdició.

    Raphinha (4/10):

    Una noche inusualmente tranquila para el brasileño, que solo creó una ocasión clara, para Lewandowski. A decir verdad, fue una sorpresa que se mantuviera en el campo durante los 90 minutos y Flick probablemente desearía haber sustituido a Raphinha, dado que perdió a Barnes en el primer gol del partido.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Sustitutos y entrenador

    Marcus Rashford (5/10):

    Una presentación muy esperada para Lewandowski, pero no tuvo tiempo suficiente para repetir sus hazañas de la fase de liga en St. James' Park. Ahora luchará por ser titular en el partido de vuelta en Camp Nou.

    Dani Olmo (5/10):

    Sustituyó al decepcionante Pedri y provocó el penalti con el que el Barça arañó el empate con una hábil jugada en el área.

    Marc Casado (N/A):

    Sustituto directo de Bernal, que sufrió un golpe poco antes de su sustitución a 15 minutos del final.

    Ferran Torres (N/A):

    Solo salió al campo tras el gol del Newcastle para sustituir a Fermín.

    Xavi Espart (sin puntuar):

    Sustituyó a Araujo en los últimos minutos.

    Hansi Flick (4/10):

    Sus elecciones estuvieron claramente influenciadas por las lesiones, pero la composición de su defensa de cuatro fue extraña y, en última instancia, quedó al descubierto en el gol del Newcastle. Flick también tardó demasiado en sacar a Lewandowski, mientras que Raphinha había estado ausente toda la noche. Teniendo en cuenta todo esto, el entrenador del Barça tuvo suerte de salir de este partido con un empate 1-1.

