Como era de esperar, Yamal fue el motor del Barcelona. Tras rozar el gol en dos ocasiones, su regate en zigzag provocó una dura entrada en el área justo antes del descanso. El joven de 18 años se levantó y transformó con sangre fría el penalti, contra la lógica del partido. Pero, en lugar de celebrarlo, cayó lesionado y tuvo que ser sustituido.

El tanto, precedido por una larga pausa por emergencia médica en la grada, no abrió la veda: el Barça sufrió para mantener la ventaja ante un rival que lucha por Europa. Tras el descanso, Ferran Torres marcó de magnífico remate, pero el VAR lo anuló por fuera de juego.

Al final, los de Hansi Flick sumaron tres puntos clave y ampliaron a nueve su ventaja en la cima de La Liga, casi definitiva a seis jornadas del cierre.

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