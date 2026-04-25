Calificaciones de los jugadores del Arsenal vs. Newcastle: ¡Eberechi Eze no solo remata a puerta vacía! Su golazo lleva a los Gunners al liderato pese a otra actuación tímida de los aspirantes al título

El Arsenal se adelantó a los nueve minutos tras aprovechar el tercero de tres córners cortos consecutivos. El balón llegó a Eze en el borde del área y, de primera, envió un disparo con efecto que se coló por la escuadra de Pope.

Sin embargo, los de Arteta no aprovecharon la ventaja y el Newcastle dominó la posesión en la primera parte, obligando a David Raya a una atajada tras un disparo lejano de Sandro Tonali.

En la segunda parte el guion se repitió con pocas ocasiones. Wissa, recién entrado, falló una volea clara a diez del final.

En el tramo final, Gabriel Martinelli y Martin Odegaard probaron a Pope, pero el gol de Eze bastó para dar el triunfo a los locales.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Emirates Stadium...