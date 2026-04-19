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Arsenal Manchester City 2025-26 Premier LeagueGetty Images
Charles Watts

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Arsenal vs. Man City: ¡Se acabó la fiesta! Gabriel sufre una paliza a manos de Erling Haaland mientras se desvanecen las esperanzas de los Gunners de luchar por el título de la Premier League

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Manchester City vs Arsenal

Las esperanzas del Arsenal de proclamarse campeón sufrieron otro duro revés cuando el gol de Erling Haaland en la segunda parte decidió a favor del Manchester City el titánico duelo por el título de la Premier League disputado el domingo. Haaland marcó en el minuto 65 para sellar la victoria por 2-1 del equipo de Pep Guardiola, que liderará la tabla si gana el partido pendiente contra el Burnley a mitad de semana.

Los Gunners suman cuatro partidos sin ganar en las competiciones nacionales, quedaron eliminados de ambas copas y cedieron el liderato al City. Pareció que lograrían el empate que mantenía viva la carrera por el título tras igualar el bonito tanto de Rayan Cherki, cuando Kai Havertz aprovechó un despeje de Gianluigi Donnarumma y lo mandó al fondo en el minuto 18.

Tras el descanso, Donnarumma detuvo un remate de Havertz y un disparo envenenado de Eze golpeó el poste. Luego, Haaland aprovechó una asistencia de Nico O’Reilly para devolver la ventaja al City.

En el final, Trossard asistió a Havertz, cuyo cabezazo se fue alto, y los visitantes se marcharon desanimados.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Etihad Stadium...

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    David Raya (6/10):

    Sufrió nervios al inicio al intentar sacar el balón, luego se serenó y no tuvo culpa en los goles.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Sufrió ante Doku, especialmente tras la amarilla en la primera parte.

    William Saliba (7/10):

    Sólido en defensa. Haaland se desmarcaba hacia él para escapar de Gabriel y lo gestionó bien.

    Gabriel Magalhães (5/10):

    Mantuvo un duelo intenso con Haaland, pero falló en ambos goles: primero cuando Cherki evitó su entrada y luego en el remate del noruego. Tuvo suerte de no ser expulsado por un choque tardío con Haaland.

    Piero Hincapié (7/10):

    Realizó un bloqueo clave ante Semenyo y, aunque tuvo altibajos, lo mantuvo prácticamente inactivo.

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Martin Zubimendi (6/10):

    En los últimos partidos se ha mostrado mucho más parecido a su yo habitual. Se le vio ágil y muy activo, sobre todo en la primera parte.

    Declan Rice (6/10):

    Trabajó duro, como siempre, pero no pudo influir en el partido tanto como le hubiera gustado.

    Martin Odegaard (7/10):

    Pareció algo oxidado con el balón en algunos momentos, pero su presencia en el centro del campo y su presión fueron clave para el Arsenal. Le creó una gran ocasión a Havertz en la segunda parte.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Noni Madueke (5/10):

    Actuación típica de Madueke: peligroso a ratos, pero sin acierto. O'Reilly y Guehi lo controlaron. Sustituido por Martinelli al descanso.

    Kai Havertz (5/10):

    Insistió con acierto, presionó a Donnarumma y marcó el empate. Su presencia mejoró la salida y la presión del Arsenal, pero falló dos ocasiones claras en la segunda parte que podrían haber dado el partido a los gunners.

    Eberechi Eze (6/10):

    Titular por izquierda por primera vez desde diciembre. Flojo en la jugada previa al gol de Cherki, aunque mostró buenos toques en espacios reducidos. Mala suerte: su excelente disparo en la segunda parte golpeó el poste.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    Suplentes y entrenador

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Poca incidencia en la segunda parte: errático en la posesión y sin poner en aprietos al City.

    Leandro Trossard (6/10):

    Brillante centro al final que debió ser el empate de Havertz.

    Ben White (6/10):

    Se proyectó al ataque y aportó profundidad por derecha.

    Viktor Gyokeres (N/A):

    Salió en los últimos minutos.

    Mikel Arteta (6/10):

    Su equipo jugó mejor que contra el Bournemouth y mereció ganar, pero no lo logró.

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