Calificaciones de los jugadores del Arsenal vs. Bournemouth: Los Gunners, en crisis, deben despertar. Martinelli, Havertz y Madueke jugaron mal y dejaron que el City volviera a la lucha

Arteta pidió a la afición del Arsenal que marcara la diferencia en el partido de mediodía, pero los locales no ofrecieron motivos para celebrar, pues apenas generaron ocasiones ante un Bournemouth que lleva 12 encuentros sin perder en la liga.

Tras un buen inicio, los visitantes se adelantaron merecidamente en el 17' cuando Junior Kroupi remató un centro de Adrien Truffert que llegó al segundo palo tras desviarse en William Saliba.

Viktor Gyökeres igualó de penalti justo antes del descanso, pero el Arsenal nunca pareció capaz de ganar, así que no extrañó que Alex Scott sentenciara en la segunda parte para dar a los Cherries un triunfo merecido.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Emirates Stadium...