Calificaciones de los jugadores del Arsenal vs. Atlético de Madrid: ¡Los Gunners van a Budapest! Bukayo Saka, clave en la clasificación del equipo de Mikel Arteta para la final de la Liga de Campeones en una noche histórica en el norte de Londres

Un error podía decidir el partido, y así fue. A un minuto del descanso, Jan Oblak dejó escapar un disparo de Leandro Trossard que llegó a Saka, quien marcó a puerta vacía y enloqueció a la afición local.

En la segunda parte el Atlético presionó, pero su mejor ocasión nació de un error de William Saliba. Giuliano Simeone, tras regatear a David Raya, no acertó a marcar.

El Arsenal aguantó con comodidad y quedó a un paso de su primera Copa de Europa. A continuación, GOAL valora a los Gunners que jugaron en una noche histórica en el Emirates...