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Max Dowman Viktor GyokeresGetty Images
Harry Sherlock

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Everton: ¡Max Dowman, eres una superestrella! El increíble impacto del joven prodigio impulsa a los Gunners a una victoria crucial sobre los Toffees, lo que supone un gran impulso en la lucha por el título

El Arsenal venció al Everton por 2-0 gracias a una remontada de última hora el sábado y a la increíble actuación de Max Dowman, de 16 años. El joven salió desde el banquillo para enviar un centro que permitió a Viktor Gyokeres marcar el primer gol, y luego anotó él mismo el segundo en unas escenas verdaderamente increíbles en el norte de Londres.

En el minuto 17, Dwight McNeil se internó por la derecha y lanzó un disparo formidable a puerta, pero el balón dio en el poste, apenas unos segundos después de que Riccardo Calafiori realizara una magnífica intervención para impedir el remate del extremo dentro del área.

En el minuto 23, Kai Havertz se tiró al suelo en el área tras una entrada de Michael Keane, pero no se pitó penalti. Las repeticiones mostraron que pudo haber sido derribado, pero la dramatización de la caída seguramente influyó en la decisión de no pitarlo. 

En un duro golpe para Mikel Arteta y las esperanzas de los Gunners de alcanzar el liderato, Jurrien Timber tuvo que ser sustituido antes del descanso debido a una aparente lesión muscular.

Raya realizó una parada espectacular tras el descanso, cuando Beto se giró en el área y disparó raso, y el español estiró la pierna para evitar el gol.

En los últimos compases de la segunda parte, Arteta dio entrada a Max Dowman, tras haber sustituido ya a Havertz por Viktor Gyokeres, en un intento desesperado del Arsenal por buscar el gol de la victoria. 

Y Dowman desempeñó un papel clave en el primer gol del Arsenal, lanzando un centro endiablado al área que fue desviado para que Gyokeres marcara, antes de anotar un brillante gol en solitario justo al final. ¡Menudo impacto! 

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal desde el Emirates Stadium...

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-EVERTONAFP

    Portero y defensa

    David Raya (7/10):

    Le ayudó el poste al principio. Realizó un par de buenas paradas en la primera parte, antes de mostrar una reacción brillante para detener un disparo de Beto. Se ganó a pulso el cero a cero.

    Jurrien Timber (6/10):

    Fue sustituido en el minuto 36 tras sufrir aparentemente una lesión muscular, lo que supuso un duro golpe para el entrenador Mikel Arteta.

    William Saliba (7/10):

    Intentó salir de la defensa cuando pudo, pero el Everton lo contrarrestó bien. Aguantó bien el juego físico del Everton.

    Gabriel (6/10):

    Firme en el tackle. Tuvo un par de momentos de nerviosismo con el balón, pero no fue el único en ello.

    Riccardo Calafiori (7/10):

    Realizó un bloqueo excepcional para impedir el gol de McNeil al principio del partido. Tuvo un par de toques poco precisos, pero luchó bien. Fue sustituido por Hincapie.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-EVERTONAFP

    Centro del campo

    Martin Zubimendi (6/10):

    Cubre una superficie enorme. Su técnica a veces le falla, pero su esfuerzo es la razón por la que está en el equipo. Sustituyó a Dowman cuando Arteta se arriesgó.

    Declan Rice (7/10):

    Perdió la bota en los primeros 20 segundos tras una entrada que parecía dolorosa. Se movió bien con el balón; dejó que McNeil le superara cuando este estrelló el balón en el poste, pero se recuperó bien en defensa.

    Eberechi Eze (6/10):

    Le costó encontrar su ritmo. Puso en aprietos a Pickford con un excelente disparo en la segunda parte y luego le obligó a realizar una parada. Su desesperación por crear algo reflejaba la ansiedad del Arsenal, ya que no acabó de cuajar.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (6/10):

    Se lanzó al ataque contra el Everton siempre que pudo y se mostró algo frustrado durante toda la segunda parte. 

    Kai Havertz (5/10):

    Se enfadó mucho cuando no le pitaron un penalti. Le costó mucho recibir el balón durante todo el partido y fue sustituido a la hora de juego. No fue su día.

    Noni Madueke (5/10):

    No le sacó nada a Garner. Cambió de banda para una jugada fulgurante; es mucho más eficaz por la derecha. Fue sustituido justo después de esa jugada individual.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Christhian Mosquera (5/10):

    Sustituyó al lesionado Timber. Pasó mucho tiempo en el campo del Everton, pero le costó crear ocasiones. Estuvo a punto de marcar un gol en propia puerta que, curiosamente, se señaló como saque de puerta. 

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Entró por Havertz. No recibió muchos pases hasta que marcó el gol de la victoria.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Sustituyó a Madueke a la hora de juego. También tuvo dificultades hasta que obligó a Pickford a realizar una parada en los últimos minutos.

    Piero Hincapié (6/10):

    Sustituyó a Calafiori. Se incorporó a la defensa sin problemas y le pasó el balón a Gyokeres para que marcara el gol de la victoria. 

    Max Dowman (9/10):

    El precoz adolescente entró en sustitución de Zubimendi y se convirtió en pieza clave casi de inmediato. Su magnífico centro propició el gol de la victoria de Gyokeres y luego marcó el segundo. ¡Ni siquiera ha terminado el bachillerato! 

    Mikel Arteta (5/10):

    El Arsenal sigue teniendo dificultades para desmontar a los equipos rivales, y su elección de jugadores no permitió un comienzo rápido. Sus quejas en la segunda parte sobre las pérdidas de tiempo del Everton fueron un poco hipócritas, teniendo en cuenta cómo han jugado los Gunners esta temporada, pero el equipo volvió a cumplir con su cometido. Cuando la suerte te acompaña... 

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