Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Everton: ¡Max Dowman, eres una superestrella! El increíble impacto del joven prodigio impulsa a los Gunners a una victoria crucial sobre los Toffees, lo que supone un gran impulso en la lucha por el título

En el minuto 17, Dwight McNeil se internó por la derecha y lanzó un disparo formidable a puerta, pero el balón dio en el poste, apenas unos segundos después de que Riccardo Calafiori realizara una magnífica intervención para impedir el remate del extremo dentro del área.

En el minuto 23, Kai Havertz se tiró al suelo en el área tras una entrada de Michael Keane, pero no se pitó penalti. Las repeticiones mostraron que pudo haber sido derribado, pero la dramatización de la caída seguramente influyó en la decisión de no pitarlo.

En un duro golpe para Mikel Arteta y las esperanzas de los Gunners de alcanzar el liderato, Jurrien Timber tuvo que ser sustituido antes del descanso debido a una aparente lesión muscular.

Raya realizó una parada espectacular tras el descanso, cuando Beto se giró en el área y disparó raso, y el español estiró la pierna para evitar el gol.

En los últimos compases de la segunda parte, Arteta dio entrada a Max Dowman, tras haber sustituido ya a Havertz por Viktor Gyokeres, en un intento desesperado del Arsenal por buscar el gol de la victoria.

Y Dowman desempeñó un papel clave en el primer gol del Arsenal, lanzando un centro endiablado al área que fue desviado para que Gyokeres marcara, antes de anotar un brillante gol en solitario justo al final. ¡Menudo impacto!

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal desde el Emirates Stadium...