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Bruno FernandesGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores de Portugal frente a la selección de Estados Unidos: Bruno Fernandes lleva la batuta y João Félix impresiona en ausencia de Cristiano Ronaldo

Player ratings
J. Felix
B. Fernandes
FEATURES
USA vs Portugal
USA
Portugal
Amistosos

Bruno Fernandes dio dos asistencias y João Félix marcó un gol en la victoria de Portugal por 2-0 sobre la selección estadounidense. La Selecao anotó un gol en cada mitad y se mostró muy disciplinada durante el partido, lo que le permitió llevarse una cómoda victoria en Atlanta. Al seleccionador Roberto Martínez le hubiera gustado contar con Cristiano Ronaldo, pero se sentirá animado al ver que su equipo ha cumplido con su cometido sin su jugador estrella.

Portugal aguantó bien la presión inicial de Estados Unidos, con una defensa renovada que supo hacer frente al juego móvil de Christian Pulisic y Malik Tillman. 

También fueron los instigadores del contraataque. Fernandes estuvo excelente en su papel de número 10 y puso a prueba las manos de Matt Freese al principio del partido con un disparo cruzado en el minuto ocho. Fue también Fernandes quien dio la asistencia del primer gol. Se internó por la espalda, pero Chris Richards le cerró el ángulo de tiro. Fernandes respondió con un delicado taconazo hacia Trincao, quien remató a puerta para poner el 1-0 en el marcador.

El segundo llegó poco después del descanso. Fernandes también fue el protagonista de esa jugada. Lanzó un balón al pie de Félix, quien lo controló y remató de volea desde el borde del área. Hubo que defender a medida que se agotaba el tiempo, pero Martínez se mostró más o menos satisfecho con aprovechar sus cambios. En el minuto 80, incluso Sa estaba descansando. Este no fue un partido que demostrara que la Seleção va a ganar el Mundial. Pero fue una buena actuación ante un rival inferior. 

GOAL puntúa a los jugadores de Portugal en el Mercedes-Benz Stadium...

  • Goncalo InacioGetty

    Portero y defensa

    José Sa (7/10):

    Estuvo atento y realizó un par de buenas paradas en la primera parte. Fue sustituido en el minuto 80 tras una actuación sólida. 

    Diogo Dalot (6/10):

    Una actuación limpia por la banda derecha. Mantuvo a Tillman bastante a raya y contuvo a su rival. 

    Tomas Araujo (7/10):

    Se enfrentó al incansable Pulisic en la primera parte y pareció sacarle un poco de quicio. 

    Goncalo Inacio (6/10):

    Una actuación prometedora por parte de un defensa que está intentando demostrar su valía para entrar en el once inicial. 

    João Cancelo (7/10):

    Participó en la construcción del juego, pero Tim Weah le ganó en velocidad en algunas ocasiones.

    • Anuncios
  • VitinhaGetty

    Centro del campo

    Vitinha (7/10):

    Dirigió el juego desde atrás y se incorporó bien al ataque. Realizó más pases que nadie mientras estuvo en el campo. 

    Samu (6/10):

    Una actuación disciplinada en la base del centro del campo antes de ser sustituido en el descanso. 

    Bruno Fernandes (8/10):

    El mejor jugador sobre el terreno de juego con diferencia. Podría haber marcado al principio, dio dos asistencias y llevó la batuta. 

  • Trincao Getty

    Ataque

    Trincao (7/10):

    Marcó un gol magnífico, aunque dispuso de mucho espacio para hacerlo.

    Goncalo Ramos (5/10):

    No fue su partido más destacado. Siempre corriendo, pero no tuvo demasiadas ocasiones de gol. 

    Pedro Neto (5/10):

    En realidad, se quedó un poco como espectador. No se le puede reprochar su esfuerzo, pero su participación fue, en el mejor de los casos, limitada. 

  • Roberto Martinez Getty

    Suplentes y entrenador

    Antonio Silva (6/10):

    Estuvo bien como central, aunque el ataque estadounidense, más dinámico, le hizo sufrir bastante. 

    Matheus Nunes (6/10):

    Movió bien el balón y se incorporó al ataque de vez en cuando. 

    Nuno Mendes (7/10):

    Retrocedió, se metió en el último tercio y lo hizo todo en el medio. Pura clase. 

    Francisco Conceicao (5/10):

    Solo completó un regate en 45 minutos. 

    Ruben Neves (7/10):

    Mantuvo el balón en movimiento. Seguro que será titular este verano. 

    João Félix (8/10):

    Marcó un golazo y no tuvo mucho más que hacer. 

    Ricardo Horta (7/10):

    Completó el 100 % de sus pases, pero nunca tuvo una ocasión clara de gol desde la izquierda. 

    Paulinho (6/10):

    Aprovechó su físico, pero no aportó mucho más. 

    Renato Veiga (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella. 

    Ricardo Velho (N/A):

    Salió al campo con poco tiempo para cambiar el rumbo del partido

    Matheus Fernandes (N/A):

    Salió al campo a solo cinco minutos del final. 

    Roberto Martínez (7/10):

    Alineó a aproximadamente la mitad de su once ideal y aprovechó todos los cambios. No fue precisamente una actuación espectacular, pero todos se mantuvieron en forma y hubo algunos momentos interesantes en ataque. 