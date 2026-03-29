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Bruno Fernandes Getty
Thomas Hindle

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Calificaciones de los jugadores de Portugal contra México: sin Ronaldo, no hay diversión; la Seleção se conforma con un frustrante empate tras la lesión de su estrella

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Portugal se mostró sólido en defensa, pero ofreció poco en ataque, y se vio obligado a conformarse con un empate sin goles ante una selección mexicana muy renovada, con Cristiano Ronaldo fuera de juego por lesión. Los hombres de Roberto Martínez tuvieron la mayor parte de la posesión, pero poco que mostrar a cambio. Entre ambos equipos sumaron tres tiros a puerta a lo largo de 90 minutos para el olvido.

Goncalo Ramos fue el que más cerca estuvo de marcar al principio, cuando desvió un pase de Bruno Fernandes hacia la portería, pero su disparo se estrelló en el poste. Poco después, falló por completo al intentar rematar un pase atrás. México, por su parte, creó poco peligro en el otro extremo del campo. Raúl Jiménez se movió por los huecos y tuvo un par de ocasiones a medias, pero nunca dispuso de una oportunidad clara para crear peligro. 

Fernandes estuvo a punto de marcar al comienzo de la segunda parte, pero su disparo desde el borde del área se fue desviado. México respondió con una ocasión propia, pero el disparo de Roberto Alvarado se fue fuera por el poste. El Tri mostró más calidad en ataque a medida que avanzaba el partido. El joven Armando González fue peligroso tras salir desde el banquillo y falló la mejor ocasión de la noche para el equipo local al rematar de cabeza fuera por el poste desde tres metros. 

La Seleção mostró algo de garra en los últimos compases, pero un equipo muy cambiado nunca logró crear nada lo suficientemente convincente como para amenazar la portería de México. Al final, fue un empate aceptable para un equipo que no funciona igual sin su hombre clave. 

GOAL puntúa a los jugadores de Portugal en el Azteca...

  • Matheus NunesGetty

    Portero y defensa

    Rui Silva (6/10):

    Apenas tuvo trabajo en la primera parte. Tampoco tuvo mucho que hacer en la segunda. 

    Matheus Nunes (6/10):

    Llevó bien el balón y realizó un par de intervenciones defensivas. Sin embargo, no completó ni un solo centro. 

    Antonio Silva (5/10):

    Se pasó la mayor parte del tiempo pasando el balón de lado a lado. Un partido muy discreto para él. 

    Renato Veiga (7/10):

    Realizó una entrada decisiva para evitar un gol seguro. Una actuación serena en la zaga por parte del joven. 

    Nuno Mendes (7/10):

    No tuvo muchas oportunidades de realizar sus características internadas hacia delante, pero se ocupó bien de las tareas defensivas. 

    • Anuncios
  • Bruno Fernandes Getty

    Centro del campo

    Ruben Neves (7/10):

    45 minutos impecables en el centro del campo. Sigue siendo fundamental para este equipo. 

    Samu (7/10):

    Impresionó tras incorporarse al equipo. Podría haber llevado más el balón hacia delante, pero nunca lo perdió. 

    Bruno Fernandes (8/10):

    Creó ocasión tras ocasión y se compenetró bien con sus compañeros. Fue sustituido a falta de 10 minutos para el final, seguramente preguntándose qué más podría haber hecho. 

  • Francisco ConceicaoGetty

    Ataque

    Francisco Conceicao (6/10):

    Siempre buscó regatear a su rival y se movió mucho por el campo. Le faltó precisión en el último pase. 

    Goncalo Ramos (5/10):

    Tocó el poste al principio y luego falló el remate desde cinco metros. Una actuación decepcionante del jugador del PSG. 

    João Félix (6/10):

    Tuvo algunos momentos brillantes y buenos toques, pero nunca aportó la calidad necesaria para romper el partido. 

  • Roberto Martinez Getty

    Suplentes y entrenador

    Joao Cancelo (6/10):

    Hizo algunos buenos pases, cumplió en defensa y se le vio cómodo con el balón. 

    Diogo Dalot (6/10):

    Buen partido por la derecha. Va a ser interesante la pugna entre él y Nunes por ese puesto. 

    Vitinha (6/10):

    Aportó un poco más de creatividad en el centro del campo. 

    Joao Neves (5/10):

    Solo unos pocos de sus pases llegaron al último tercio del campo, lo que no habrá hecho feliz a su entrenador. 

    Pedro Neto (5/10):

    Podría haber sido expulsado casi inmediatamente después de agarrar a un rival por la cabeza. No lo compensó con un juego muy positivo. 

    Goncalo Guedes (5/10):

    Apenas tocó el balón

    Tomas Araujo (7/10):

    Sólido en el posicionamiento y ordenado en la zaga. Tiene opciones de disputar más minutos. 

    Paulinho (7/10):

    Recibió una gran acogida por parte de la afición mexicana, dado que juega en el Toluca. Realizó algunos regates y jugadas de habilidad. 

    Trincao (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella. 

    Roberto Martínez (5/10):

    Un partido frustrante. Seguramente estará contento con el esfuerzo defensivo, pero molesto porque su equipo no es capaz de crear mucho juego cuando falta Ronaldo.  

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