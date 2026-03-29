Calificaciones de los jugadores de Portugal contra México: sin Ronaldo, no hay diversión; la Seleção se conforma con un frustrante empate tras la lesión de su estrella

Goncalo Ramos fue el que más cerca estuvo de marcar al principio, cuando desvió un pase de Bruno Fernandes hacia la portería, pero su disparo se estrelló en el poste. Poco después, falló por completo al intentar rematar un pase atrás. México, por su parte, creó poco peligro en el otro extremo del campo. Raúl Jiménez se movió por los huecos y tuvo un par de ocasiones a medias, pero nunca dispuso de una oportunidad clara para crear peligro.

Fernandes estuvo a punto de marcar al comienzo de la segunda parte, pero su disparo desde el borde del área se fue desviado. México respondió con una ocasión propia, pero el disparo de Roberto Alvarado se fue fuera por el poste. El Tri mostró más calidad en ataque a medida que avanzaba el partido. El joven Armando González fue peligroso tras salir desde el banquillo y falló la mejor ocasión de la noche para el equipo local al rematar de cabeza fuera por el poste desde tres metros.

La Seleção mostró algo de garra en los últimos compases, pero un equipo muy cambiado nunca logró crear nada lo suficientemente convincente como para amenazar la portería de México. Al final, fue un empate aceptable para un equipo que no funciona igual sin su hombre clave.

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