Tuchel alineó un once sólido en Tampa. Aunque Marcus Rashford brilló a ratos, Inglaterra sufrió para crear ante el equipo peor clasificado de la fase (puesto 85). Kane rompió el empate al borde del descanso, rematando con inteligencia un centro de Djed Spence que se coló por la esquina inferior derecha.

En la segunda parte, el técnico alemán renovó por completo el once y el partido se convirtió en una larga sesión de entrenamiento, aunque le habrá preocupado la ineficacia del equipo sin Kane: Ivan Toney, como era de esperar, no convenció.

Tuchel podría alinear un once similar ante Costa Rica, pero, visto lo visto, debe proteger a Kane y esperar que otro delantero muestre que puede compartir la carga goleadora.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores de Inglaterra que saltaron al campo en el Raymond James Stadium.