Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
England New Zealand Ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores de Inglaterra vs. Nueva Zelanda: ¡Hay que mimar a Harry Kane! El delantero estrella volvió a marcar, pero el resto del equipo no brilló en lo que fue apenas un partido de entrenamiento en Tampa

Player ratings
Inglaterra
World Cup
H. Kane
FEATURES
T. Tuchel
Inglaterra vs Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
Amistosos

Inglaterra tiene otro partido de preparación antes de debutar en el Mundial contra Croacia el 17 de junio, pero está claro que Harry Kane no debería participar en el amistoso del miércoles contra Costa Rica. El capitán de los Tres Leones es clave para el equipo de Thomas Tuchel, como volvió a demostrar al marcar el único gol en la aburrida victoria por 1-0 del sábado contra Nueva Zelanda.

Tuchel alineó un once sólido en Tampa. Aunque Marcus Rashford brilló a ratos, Inglaterra sufrió para crear ocasiones ante el rival más débil de la fase (puesto 85) hasta que, en el descuento del primer tiempo, Kane remató con astucia un centro de Djed Spence que se coló por la esquina inferior derecha.

En la segunda parte, el técnico alemán renovó por completo el once y el partido se convirtió en una larga sesión de entrenamiento, aunque le habrá inquietado la inofensividad del equipo sin Kane, con Ivan Toney confirmando que, de momento, es un suplente de segunda categoría.

Tuchel podría alinear un once similar ante Costa Rica, pero, por lo visto, debe proteger a Kane y esperar que otro delantero alivie su carga goleadora.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores de Inglaterra que saltaron al campo en el Raymond James Stadium.

  • Jordan Pickford Marc Guehi England New ZealandGetty

    Portero y defensa

    Jordan Pickford (6/10):

    Respondió bien a un disparo complicado de Matt Garbett, pero en general tuvo muy poco trabajo.

    Jarell Quansah (5/10):

    El versátil central comenzó el partido como lateral derecho y se le vio fuera de posición en un par de ocasiones.

    John Stones (6/10):

    Podría haber actuado mejor en un córner temprano y mostró cierta vulnerabilidad, pero el central del Manchester City, propenso a las lesiones, terminó los 45 minutos sin problemas.

    Marc Guehi (6/10):

    Chris Wood le dio un par de sustos con sus movimientos, pero en general estuvo sólido.

    Djed Spence (7/10):

    Sus decisiones fueron cuestionables a ratos, pero asistió a Kane con un pase magnífico al área.

    • Anuncios
  • Jordan Henderson England New ZealandGOAL

    Centro del campo

    Jordan Henderson (6/10):

    Pocos aficionados ingleses lo incluirían en su once ideal, pero el veterano centrocampista mantuvo el ritmo y mostró que aún puede lanzar un pase profundo, aunque Watkins lo desperdició.

    Kobbie Mainoo (6/10):

    El centrocampista del Manchester United mostró mucha actividad en la primera parte, generó un par de ocasiones y siempre buscó que Inglaterra llevara la iniciativa.

  • Ollie Watkins England New ZealandGetty

    Ataque

    Ollie Watkins (4/10):

    Tuchel explicó que el delantero del Aston Villa jugó en la derecha por falta de alternativas debido a la ausencia de los cedidos por el Arsenal, pero Watkins no brilló y falló su única ocasión.

    Morgan Rogers (5/10):

    Bajo presión para mantener su buen estado de forma en la lucha por la camiseta número 10 de Inglaterra, pero no logró brillar en la primera parte.

    Marcus Rashford (7/10):

    Su futuro en el Barcelona es incierto, pero Rashford mostró gran seguridad en la primera parte: realizó un par de disparos a puerta y creó una ocasión de cabeza para Kane con una bonita jugada por la banda.

    Harry Kane (8/10):

    A la tercera fue la vencida para el capitán inglés, que rompió el empate con un cabezazo ridículamente fácil. Kane es la clave de las aspiraciones mundialistas de Inglaterra.

  • Thomas Tuchel England New ZealandGOAL

    Suplentes y entrenador

    James Trafford (6/10):

    Sustituyó a Pickford bajo los palos y tuvo poco trabajo.

    Tino Livramento (6/10):

    Sustituyó a Spence en el lateral izquierdo, pero no estuvo ni de lejos tan activo.

    Ezri Konsa (6/10):

    Salió al campo en sustitución de Guehi y lo tuvo muy fácil.

    Dan Burn (6/10):

    Formó pareja con Konsa en el centro de la defensa y rozó el gol con un cabezazo que lamió el poste derecho.

    Reece James (6/10):

    Sustituyó a Quansah en el lateral derecho y, aunque se mostró más cómodo, no estuvo en su mejor momento.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Sustituyó a Mainoo en el centro del campo, pero no brilló.

    Jude Bellingham (7/10):

    Tenía algo que demostrar tras empezar en el banquillo y llamó la atención con un pase con el exterior del pie para Gordon al principio del partido. No fue precisamente el Bellingham de siempre, pero hubo algunos toques de gran calidad.

    Anthony Gordon (6/10):

    Jugó en la izquierda tras reemplazar a Rashford, pero su último pase falló en varias ocasiones.

    Elliott Anderson (7/10):

    Entró por Henderson y fabricó una ocasión con un gran pase desde atrás.

    Rio Ngumoha (6/10):

    El joven del Liverpool, obviamente no está en la convocatoria para el Mundial, pero derrochó energía positiva.

    Ivan Toney (5/10):

    Lideró el ataque tras sustituir a Kane, pero su acción más destacada fue robarle el balón a O'Reilly justo cuando el jugador del Manchester City iba a disparar.

    Thomas Tuchel (5/10):

    El técnico se conformó con que todos jugaran 45 minutos sin lesiones, pero el pobre rendimiento ante un rival débil preocupa. Tuchel aún tiene trabajo y decisiones importantes por delante.

Amistosos
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Costa Rica crest
Costa Rica
COR
World Cup
Irán crest
Irán
IRÁ
Nueva Zelanda crest
Nueva Zelanda
NZL