INGLEWOOD, California — Tras años de espera, llegó el Mundial 2026. Y el viernes por la noche quizá también llegó la hora del fútbol estadounidense.

Así lo demostró la selección masculina de Estados Unidos, un equipo que llegó al torneo tras superar múltiples desafíos. Durante años ha buscado cambiar la imagen del fútbol estadounidense en casa y fuera. No importaba desde dónde vieras el partido inaugural contra Paraguay: presenciaste algo nuevo. Una selección lista para aprovechar su momento.

El partido inaugural terminó 4-1, pero fue mucho más: para los fieles, la culminación de una década de espera; para los nuevos seguidores, una actuación capaz de conquistar corazones.

El encuentro se basó en la efectividad: hubo muchas ocasiones para Estados Unidos, que dio una lección a una indefensa Paraguay. Todo empezó temprano, con un autogol en el minuto siete, tras una jugada de Christian Pulisic y Weston McKennie que puso en ventaja a la selección estadounidense.

La confianza creció y Paraguay poco pudo hacer. Pulisic asistió a Balogun, quien remató de primera el 2-0 en el 31’. En el descuento de la primera parte, Balogun completó su doblete tras regatear a dos rivales y disparar al ángulo. La perfección se quebró en el 73’ cuando Mauricio recortó para Paraguay con un pase en largo mal defendido. En la última jugada, Gio Reyna marcó el cuarto y devolvió la ventaja de tres goles. Nunca antes la selección había anotado cuatro veces en un partido de Copa del Mundo; el récord anterior, de 1930, era de tres goles ante Bélgica y Paraguay.

Momentos así encienden un Mundial, un equipo y un país. En 90 minutos de fútbol casi perfecto cambió la relación entre la selección y la afición, y quizá se recuerde este partido como el inicio de algo grande para un grupo más preparado que nunca.

GOAL valora a la selección de Estados Unidos desde Los Ángeles...