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Ryan Tolmich

Traducido por

Calificaciones de los jugadores de EE. UU. vs. Paraguay: doblete de Folarin Balogun impulsa un debut soñado, nuevo récord goleador en el Mundial y esperanza para los aficionados

Player ratings
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
F. Balogun
C. Pulisic
G. Reyna

El debut en el Mundial del equipo de Mauricio Pochettino fue casi perfecto: arrolló a su rival de forma inolvidable.

INGLEWOOD, California — Tras años de espera, llegó el Mundial 2026. Y el viernes por la noche quizá también llegó la hora del fútbol estadounidense.

Así lo demostró la selección masculina de Estados Unidos, un equipo que llegó al torneo tras superar múltiples desafíos. Durante años ha buscado cambiar la imagen del fútbol estadounidense en casa y fuera. No importaba desde dónde vieras el partido inaugural contra Paraguay: presenciaste algo nuevo. Una selección lista para aprovechar su momento.

El partido inaugural terminó 4-1, pero fue mucho más: para los fieles, la culminación de una década de espera; para los nuevos seguidores, una actuación capaz de conquistar corazones.

El encuentro se basó en la efectividad: hubo muchas ocasiones para Estados Unidos, que dio una lección a una indefensa Paraguay. Todo empezó temprano, con un autogol en el minuto siete, tras una jugada de Christian Pulisic y Weston McKennie que puso en ventaja a la selección estadounidense.

La confianza creció y Paraguay poco pudo hacer. Pulisic asistió a Balogun, quien remató de primera el 2-0 en el 31’. En el descuento de la primera parte, Balogun completó su doblete tras regatear a dos rivales y disparar al ángulo. La perfección se quebró en el 73’ cuando Mauricio recortó para Paraguay con un pase en largo mal defendido. En la última jugada, Gio Reyna marcó el cuarto y devolvió la ventaja de tres goles. Nunca antes la selección había anotado cuatro veces en un partido de Copa del Mundo; el récord anterior, de 1930, era de tres goles ante Bélgica y Paraguay.

Momentos así encienden un Mundial, un equipo y un país. En 90 minutos de fútbol casi perfecto cambió la relación entre la selección y la afición, y quizá se recuerde este partido como el inicio de algo grande para un grupo más preparado que nunca.

GOAL valora a la selección de Estados Unidos desde Los Ángeles...

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Matt Freese (6/10):

    Sufrió presión al inicio, luego tuvo poco trabajo gracias a sus compañeros de delante.

    Antonee Robinson (7/10):

    Cumplió en la banda izquierda; su misión era facilitarle el balón a Pulisic, y lo logró.

    Tim Ream (8/10):

    Sus pases fueron de primera clase. Paraguay estuvo a punto de escaparse tras un error, lo que obligó a Ream a correr, pero logró volver a tiempo sin problemas.

    Chris Richards (7/10):

    Tuvo dos ocasiones de gol, pero las envió fuera por poco. Tras semanas de preocupación, el tobillo parecía estar en muy buen estado.

    Alex Freeman (7/10):

    Cometió un error grave, pero por lo demás estuvo impresionante. Lo hizo bien en defensa y tuvo algunos buenos momentos en el ataque.

    • Anuncios
  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Tyler Adams (7/10):

    Actuación esperada del ‘6’ de EE. UU., aunque esa tarjeta amarilla podría costarle.

    Weston McKennie (8/10):

    Dominó el centro del campo en la primera parte y fue recompensado con un gol en propia puerta.

    Malik Tillman (7/10):

    Muy fluido y confiado; dio la asistencia para el segundo gol de Balogun, pero debió aprovechar alguna de sus múltiples ocasiones.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Christian Pulisic (9/10):

    Implacable: forzó el autogol y luego asistió en el segundo, liderando el ataque de Estados Unidos en una primera parte dominada. Salió en el descanso, pero su influencia en el primer gol ya era clara.

    Sergino Dest (7/10):

    Una amenaza constante que dejó a varios defensas paraguayos mal parados en los resúmenes. Le faltó acierto, pero fue un placer verlo jugar.

    Folarin Balogun (9/10):

    Así juega un ‘9’ de élite: remate, regate y timing perfectos. Balogun saltó al campo y lideró la delantera.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Salió en el descanso por Pulisic. El bajón del ritmo estadounidense no sorprende, pero la elección de Berhalter por parte de Pochettino sugería que no le importaba.

    Timothy Weah (6/10):

    Salió al campo para sustituir a Dest y enseguida buscó el gol, pero no fue capaz de acertar en la portería.

    Ricardo Pepi (6/10):

    Poco tiempo en cancha, pero mostró lo de siempre: su capacidad para asociarse.

    Gio Reyna (9/10):

    Entró tarde, pero no demasiado tarde para marcar un golazo en el descuento y poner el broche de oro al partido.

    Mauricio Pochettino (9/10):

    Una noche de ensueño para un técnico que ha dado motivos para creer. Tácticamente acertó de pleno, y el equipo firmó la mejor actuación reciente de EE. UU. en un Mundial.

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