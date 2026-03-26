Calificaciones de los jugadores de Brasil contra Francia: Vinicius Junior, Raphinha y Casemiro fallan estrepitosamente en la preocupante derrota ante unos «Les Bleus» con diez jugadores

La Seleção se mostró bastante ineficaz en ataque durante la primera parte. A pesar de contar con Vinicius Jr. y Raphinha al frente de la línea de ataque, el equipo de Carlo Ancelotti creó relativamente pocas ocasiones. El partido se convirtió en un auténtico calvario. Gabriel Martinelli envió un disparo con efecto fuera. Mike Maignan se vio obligado a realizar una parada.

Y entonces Francia golpeó. Fue algo sencillo: un pase en profundidad de Ousmane Dembélé a Kylian Mbappé, que se internó en el área y levantó el balón por encima de un Ederson que se había lanzado al suelo para poner el 1-0.

Brasil mejoró tras el descanso. Un equipo que antes estaba estático empezó a jugar un poco, creando ocasiones aquí y allá. Se les dio otro respiro cuando Dayot Upamecano fue expulsado por derribar a Wesley cuando este se dirigía hacia la portería. Aun así, a pesar de quedarse con 10 hombres, Francia fue más oportunista. Anotó el segundo a los 65 minutos. Michael Olise asistió brillantemente a Hugo Ekitike, quien levantó el balón por encima de Ederson para poner el 2-0.

Sin embargo, la Seleção no se rindió. Su gol fue un tanto fortuito: Bremer empujó el balón a la red tras un rebote tras un tiro libre. Hubo más ocasiones. Vinicius no dejó de correr en ningún momento. João Pedro luchó sin descanso. Pero después de que Vinicius disparara fuera en el minuto 97, quedó claro que no era el día de Brasil y que Ancelotti tiene mucho trabajo por delante cuando comience el Mundial en menos de tres meses.

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil en el Gilette Stadium...