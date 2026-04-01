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Tullis-Joyce Le Tissier Man Utd Bayern GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calificaciones de las jugadoras del Manchester United frente al Bayern de Múnich: las valientes «Red Devils» caen ante las jugadas a balón parado, mientras que la táctica defensiva de Marc Skinner les sale cara y las deja fuera de la Liga de Campeones

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Manchester United Women
Liga de Campeones
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Bayern Múnich vs Manchester United Women

La aventura del Manchester United en la Liga de Campeonas femenina llegó a su dramático final el miércoles, cuando el Bayern de Múnich protagonizó una remontada en los últimos minutos para vencer a las «Red Devils» por 2-1 en el partido de ida y por 5-3 en el global. El equipo de Marc Skinner comenzó bien en Alemania y se adelantó merecidamente en el marcador gracias a Melvine Malard, pero su planteamiento defensivo en la segunda parte le salió muy caro, ya que el United encajó dos goles en los últimos minutos que dieron el pase a semifinales a las campeonas alemanas, donde probablemente se enfrentarán al Barcelona.

Todo iba según lo previsto antes del descanso, ya que el United atacaba con ímpetu y planteaba todo tipo de problemas al Bayern en los primeros compases, sin parecerse en nada al equipo que se vio con un 2-0 en contra en los primeros 20 minutos de su partido de la Superliga Femenina contra el Manchester City el fin de semana. Tras un disparo anterior bien atajado por Ena Mahmutovic, Malard dio al United la ventaja que su presión merecía, aprovechando un error de la portera tras un sencillo pase en profundidad de Jayde Riviere para igualar el marcador global.

A partir de ahí, el United también parecía el equipo con más posibilidades de volver a marcar. Malard obligó a Mahmutovic a realizar otra buena parada poco después de romper el empate, y Vanessa Gilles tuvo que bloquear un disparo de Fridolina Rolfo, que había realizado una incursión audaz en el último tercio del campo.

Sin embargo, cuando las Red Devils salieron para la segunda parte, parecían un equipo completamente diferente. Con una formación mucho más defensiva, las jugadoras se mantuvieron firmes mientras el Bayern se lanzaba con todo contra ellas, pero sin ningún respiro en el contraataque, un gol del Bayern parecía inevitable. Phallon Tullis-Joyce realizó una gran parada para frustrar a Pernille Harder, mientras que Maya Le Tissier y Millie Turner realizaron buenos bloqueos, pero las oleadas de ataque seguían llegando y, al final, resultaron demasiado para que las visitantes pudieran resistir.

Dado el número de saques de esquina que el Bayern había lanzado al área del United, los problemas que habían causado y el hecho de que nadie ha encajado más goles de cabeza en la WSL esta temporada que las Red Devils, tampoco fue una sorpresa que fuera precisamente en una situación así donde llegara el empate del Bayern. Glodis Viggosdottir saltó para rematar de cabeza por encima de Tullis-Joyce, que llegó a tocar el balón con la mano pero no pudo evitarlo. Antes de que el United pudiera recuperar el aliento, el marcador era ya de 2-1, tras un gran despeje de cabeza de Malard sobre la línea de gol que quedó en nada ante el misil que Linda Dallmann envió al fondo de la red tras el rebote.

Ha sido una trayectoria brillante para el United. Debutar en la fase principal de la Liga de Campeones tras superar la fase de clasificación por primera vez y llegar a cuartos de final no es, en absoluto, un mal resultado para un equipo que se encuentra en una fase tan incipiente en el fútbol femenino. Sin embargo, tras adelantarse en el marcador en este partido de vuelta y mostrarse tan prometedoras en la primera parte, es difícil no sentir que esta fue una oportunidad que se les escapó a las Red Devils en una segunda parte decepcionantemente defensiva.

GOAL puntúa a las jugadoras del United en el Allianz Arena...

  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Portero y defensa

    Phallon Tullis-Joyce (5/10):

    Realizó una parada fantástica para evitar el gol de Harder al comienzo de la segunda parte, pero se mostró inseguro ante los centros y debería haber detenido el gol del empate del Bayern.

    Jayde Riviere (7/10):

    Ganó muchos duelos y formó parte de una defensa que aguantó todo lo que pudo. También dio el pase que Malard aprovechó para marcar el gol.

    Maya Le Tissier (7/10):

    Tras haber sido superada por Khadija Shaw el fin de semana, se empleó mucho mejor para frenar a Harder en este partido. 

    Millie Turner (7/10):

    No ha estado a su mejor nivel en algunos momentos de la temporada, pero hoy se ha acercado a él con una gran actuación.

    Hanna Lundkvist (6/10):

    En ocasiones se dejó superar con demasiada facilidad, pero contribuyó al buen trabajo defensivo en general.

    • Anuncios
  • Julia Zigiotti Olme Franziska Kett Man Utd Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Centro del campo

    Julia Zigiotti Olme (5/10):

    Una noche con altibajos. Demostró una gran energía y visión de juego, lo que le permitió ser eficaz durante gran parte del partido, pero también se mostró bastante imprecisa en la posesión en otras ocasiones.

    Hinata Miyazawa (5/10):

    Jugó bien con el balón en la primera parte, pero apenas lo tocó tras el descanso. Podría haber reaccionado mejor en el área en el gol de Dallmann.

    Simi Awujo (6/10):

    No tuvo mucho contacto con el balón, pero se mostró positiva cuando lo tuvo. También luchó bien en el centro del campo.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-BAYERN MUNICH-MAN UTDAFP

    Ataque

    Jess Park (5/10):

    Le costó mucho entrar en el juego, sobre todo en la segunda parte. Sin embargo, cumplió con su parte en defensa.

    Melvine Malard (7/10):

    Una amenaza constante en la primera parte, causando muchos problemas al Bayern. También defendió bien en los saques de esquina.

    Fridolina Rolfo (5/10):

    Tuvo un par de momentos más destacados que Park, pero, al igual que su compañera, en general le costó mucho participar en el juego.

  • FC Bayern München v Manchester United FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Lisa Naalsund (6/10):

    Realizó una gran entrada sobre Harder en el área poco después de salir al campo. Sin embargo, le costó participar en la posesión, con el United a la defensiva.

    Gabby George (N/A):

    Salió al campo en los últimos cinco minutos.

    Lea Schuller (N/A):

    Otra suplente de última hora.

    Marc Skinner (4/10):

    Organizó a su equipo de forma brillante en la primera parte, así que, ¿por qué cambió tanto en la segunda? No tenía mucho con lo que trabajar en el banquillo, pero tenía que haber sido más proactivo para dar entrada al menos a Schuller.

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