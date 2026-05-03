Nunca un equipo había tenido una ventaja tan amplia en la WSL como los 11 puntos que el City alcanzó en febrero, ni había desperdiciado una ventaja de siete puntos en la lucha por el título. Sin embargo, esa ventaja se ha reducido en las últimas semanas, ya que el equipo de Andree Jeglertz ha tropezado con Arsenal, Aston Villa y Brighton en un colapso casi inédito.

Las Reds, antepenúltimas, mostraron más calidad de lo que indica su posición, pero el City tuvo ocasiones suficientes para sentenciar antes de la intervención de Knaak.

En los primeros cinco minutos, Liverpool generó varias ocasiones: un cabezazo de Aurelie Csillag por encima del larguero, un disparo de Denise O'Sullivan que exigió una gran parada a Ayaka Yamashita, un balón al poste de Grace Fisk tras córner y otro cabezazo fuera de Jenna Clark. Pese al dominio inicial de Liverpool, las locales dispusieron de su primera ocasión clara: Lauren Hemp asistió a Shaw, quien no pudo batir a Jennifer Falk.

Tras el descanso, el City presionó y el Liverpool sufrió, aunque sin crear ocasiones claras. Kerolin falló un mano a mano tras un pase de Shaw y, en el descuento, Falk desvió un cabezazo de la misma jugadora. Antes, el Liverpool había rozado el segundo cuando Olsson, su máxima goleadora, cabeceó fuera con la portería vacía.

Ya en el añadido, Falk, tras varias paradas, no pudo retener un cabezazo flojo de Knaak y el balón se coló, desatando el júbilo local. El título de la WSL sigue en manos del City, y una victoria ante el West Ham en la última jornada le daría su primer triunfo en esta competición desde 2016.

GOAL puntúa a las jugadoras del City desde el Joie Stadium...