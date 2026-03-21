Calificaciones de las jugadoras del Manchester City frente al Tottenham: ¡Con un pie en el trofeo! El hat-trick récord de Khadija Shaw acerca a las Cityzens un gran paso más a su primer título de la WSL en 10 años

Hace apenas seis días que el City sufrió ese inusual tropiezo, al perder puntos por tercera vez en toda la temporada en un empate sin goles que amenazaba con reabrir la lucha por el título. Sin embargo, después de que el Manchester United no lograra aprovechar la ocasión a mitad de semana, al empatar en West Ham, el City volvió a mostrarse como de costumbre el sábado por la tarde, endosando cinco goles al Tottenham antes del descanso para asegurarse de que no hubiera decepciones en su regreso a casa.

Para el descanso ya era un recuerdo lejano, pero, durante unos minutos, el partido estuvo realmente en peligro. Tras el primer gol de Shaw a los ocho minutos, el Spurs respondió bien y un inteligente pase en profundidad de Drew Spence fue aprovechado por Olivia Holdt, que superó con confianza a Khiara Keating para empatar el marcador. Sin embargo, la respuesta del City ante ese revés definió el partido. En dos minutos, un imponente cabezazo de Shaw volvió a dar ventaja a su equipo, y luego su tercer gol amplió esa ventaja, al tiempo que inscribía su nombre en los libros de historia al superar el anterior récord de Kelly Smith de hat-trick más rápido en la WSL, marcado con el Arsenal en 2014 en solo 16 minutos. También fue el cuarto hat-trick consecutivo de Shaw en partidos en casa contra el Spurs en la liga.

A partir de ahí, el City controló el partido con facilidad. Lauren Hemp cedió el balón hacia atrás para que Kerolin marcara el cuarto y Miedema vio cómo su cabezazo rebotaba en Nilden para marcar el quinto, lo que permitió a las locales bajar el ritmo en la segunda parte. El Spurs se repuso, obligando a Keating a realizar algunas paradas de mérito y recortando distancias al final del partido gracias a Beth England, pero eso no impidió que encajaran dos derrotas consecutivas en la WSL por primera vez esta temporada. El City, por su parte, mantiene una ventaja de siete puntos a falta de solo cuatro jornadas, y es probable que llegue a Manchester una tercera Bota de Oro consecutiva junto con el trofeo de la WSL, ya que Shaw suma ahora 18 goles, el doble que cualquier otra jugadora de la división.

GOAL puntúa a los jugadores del Manchester City desde el Joie Stadium...