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Rebecca Knaak Man City HICGetty Images
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calificaciones de las jugadoras del Manchester City vs. Liverpool: ¡Rebecca Knaak, heroína! Su cabezazo en los últimos minutos dio una victoria clave en la lucha por el título de la WSL a las líderes de la tabla

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Manchester City Women
R. Knaak
WSL Serie Primavera
Manchester City Women vs Liverpool FC Women
FEATURES

El Manchester City mantiene vivo su título en la Superliga Femenina gracias a un gol de Rebecca Knaak en el último minuto que batió al Liverpool 1-0. Las Cityzens parecían ceder el trono al Arsenal, pero la defensa apareció para dar la victoria y dejar al equipo a un paso de su primer campeonato en diez años. Tras fallar ocasiones Khadija Shaw y Kerolin, Knaak, como central, apareció en el descuento para cabecear el gol que deja al equipo a un paso de su primer título liguero en 10 años.

Nunca un equipo había liderado la WSL con 11 puntos de ventaja, como hizo el City en febrero, ni había desperdiciado una renta de siete. Sin embargo, esa diferencia se ha reducido en las últimas semanas: el conjunto de Andree Jeglertz tropezó con Arsenal, Aston Villa y Brighton en un colapso casi inédito.

Las Reds, antepenúltimas, mostraron más calidad de lo que indica su posición, pero el City creó ocasiones suficientes para sentenciar antes de la intervención de Knaak.

En los primeros cinco minutos, Liverpool avisó: Aurelie Csillag cabeceó alto, Ayaka Yamashita salvó un disparo de Denise O'Sullivan, Grace Fisk golpeó un poste y Jenna Clark envió otro cabezazo fuera antes de que el City respondiera. Pese al dominio visitante, las locales debieron adelantarse en su primera ocasión, pero Shaw no superó a Falk tras una gran jugada de Hemp.

Tras el descanso el City apretó, pero las locales apenas generaron peligro. Kerolin dispuso de una ocasión clara poco después de la hora de juego, tras un pase en profundidad de Shaw, pero Falk realizó una gran parada; la internacional sueca también se lució en el tiempo de descuento al desviar por encima del larguero un cabezazo de Shaw. Antes, el Liverpool había estado a punto de adelantarse cuando Beata Olsson, su máxima goleadora, se coló en el área completamente sola, pero envió su cabezazo fuera.

En el tiempo añadido, el City rompió el empate. Tras varias paradas de Falk, un cabezazo flojo de Knaak se coló en su propia portería, desatando el júbilo azul. El City retiene el título de la WSL y, si vence al West Ham en la última jornada, logrará su primer doblete desde 2016.

GOAL puntúa a las jugadoras del City desde el Joie Stadium...

  • Ayaka Yamashita Man City Women 2025-26Getty Images

    Portero y defensa

    Ayaka Yamashita (6/10):

    Poco trabajo; realizó una buena parada al inicio.

    Kerstin Casprij (6/10):

    No fue un partido fácil, pero se mantuvo firme, mejorando en defensa con el paso de los minutos y aportando salida ofensiva.

    Jade Rose (6/10):

    Limpió con regularidad la defensa cuando el City fue sorprendido por balones a la espalda.

    Rebecca Knaak (6/10):

    Tuvo algunos momentos dudosos en defensa, pero lo compensó con creces con su gol de la victoria en los últimos minutos.

    Alex Greenwood (7/10):

    Realizó intervenciones decisivas cuando el Liverpool presionó al City, sobre todo en la segunda parte, y sacó el córner que acabó en el gol de Knaak.

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  • Kerolin Manchester City 2025-26Getty Images

    Centro del campo

    Yui Hasegawa (6/10):

    Sufrió la presión de O'Sullivan y perdió el balón en zonas clave, aunque mantuvo la posesión y lanzó pases decisivos para iniciar ataques.

    Sam Coffey (5/10):

    Al igual que Hasegawa, sufrió presión, perdió duelos y, pese a buscar ocasiones, apenas las creó.

    Kerolin (5/10):

    Generó ocasiones con su juego directo y buenos movimientos, pero falló en la precisión en su mejor oportunidad.

  • Alejandra Bernabe Lauren Hemp Liverpool Man City Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Aoba Fujino (6/10):

    No todo le salió bien, pero se mantuvo firme como amenaza constante y realizó un gran trabajo defensivo.

    Khadija Shaw (5/10):

    No fue su mejor día: falló un par de ocasiones claras, aunque la mayoría de sus disparos llegaron desde posiciones complicadas.

    Lauren Hemp (7/10):

    La mejor del City y la mayor amenaza. Generó las ocasiones más peligrosas de su equipo.

  • FBL-ENG-WSL-WOMEN-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    Suplentes y entrenador

    Mary Fowler (N/A):

    Apareció en los últimos cinco minutos.

    Laura Coombs (N/A):

    Sustituta de última hora tras anunciar su retirada.

    Andree Jeglertz (5/10):

    Podría haber sido más proactivo con sus cambios. Dejó que el partido siguiera su curso y eso casi le sale caro.

FA Cup
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