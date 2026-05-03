Nunca un equipo había liderado la WSL con 11 puntos de ventaja, como hizo el City en febrero, ni había desperdiciado una renta de siete. Sin embargo, esa diferencia se ha reducido en las últimas semanas: el conjunto de Andree Jeglertz tropezó con Arsenal, Aston Villa y Brighton en un colapso casi inédito.

Las Reds, antepenúltimas, mostraron más calidad de lo que indica su posición, pero el City creó ocasiones suficientes para sentenciar antes de la intervención de Knaak.

En los primeros cinco minutos, Liverpool avisó: Aurelie Csillag cabeceó alto, Ayaka Yamashita salvó un disparo de Denise O'Sullivan, Grace Fisk golpeó un poste y Jenna Clark envió otro cabezazo fuera antes de que el City respondiera. Pese al dominio visitante, las locales debieron adelantarse en su primera ocasión, pero Shaw no superó a Falk tras una gran jugada de Hemp.

Tras el descanso el City apretó, pero las locales apenas generaron peligro. Kerolin dispuso de una ocasión clara poco después de la hora de juego, tras un pase en profundidad de Shaw, pero Falk realizó una gran parada; la internacional sueca también se lució en el tiempo de descuento al desviar por encima del larguero un cabezazo de Shaw. Antes, el Liverpool había estado a punto de adelantarse cuando Beata Olsson, su máxima goleadora, se coló en el área completamente sola, pero envió su cabezazo fuera.

En el tiempo añadido, el City rompió el empate. Tras varias paradas de Falk, un cabezazo flojo de Knaak se coló en su propia portería, desatando el júbilo azul. El City retiene el título de la WSL y, si vence al West Ham en la última jornada, logrará su primer doblete desde 2016.

GOAL puntúa a las jugadoras del City desde el Joie Stadium...