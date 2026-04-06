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Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calificaciones de las jugadoras del Manchester City ante el Birmingham: el gol de Khadija Shaw da paso a una espectacular semifinal de la FA Cup contra el Chelsea

Player ratings
Manchester City Women
FA Cup
L. Hemp
K. Shaw
Y. Hasegawa
Birmingham City Women vs Manchester City Women
FEATURES

El gol tempranero de Khadija Shaw ayudó al Manchester City a sellar su pase a una semifinal de la FA Cup que promete ser un auténtico duelo de gigantes contra el Chelsea, tras imponerse el lunes por la noche por 1-0 al Birmingham, líder de la segunda división, en un partido en el que las líderes de la Superliga Femenina se impusieron. Las Cityzens nunca habían perdido contra un rival de una categoría inferior en esta competición y, aunque las locales, en un gran momento de forma, plantaron cara, cuando Shaw rompió el empate a los ocho minutos, ese récord apenas pareció correr peligro.

Eso no quiere decir que el Birmingham no jugara bien. El equipo, que llegaba al partido con cinco victorias en sus últimos seis encuentros, presionó desde arriba y puso en aprietos a la defensa visitante, aunque sin crear ocasiones claras. A pesar de esos aspectos positivos, fue el City quien se adelantó en el marcador, cuando Shaw aprovechó un magnífico pase de Iman Beney para marcar su 21.º gol de la temporada, en su 27.º partido.

Las líderes de la WSL tuvieron una racha de ocasiones para ampliar esa ventaja, pero no lograron encontrar el toque letal que Shaw había demostrado tan excelentemente para romper el empate. Lauren Hemp disparó una volea desde corta distancia que se fue fuera por poco, Laura Coombs vio cómo un cabezazo tras un centro de Hemp rebotaba fuera y Aoba Fujino envió un tiro flojo directamente a Lucy Thomas, todo ello antes de que Shaw estuviera a punto de doblar la ventaja al estrellar un disparo desviado en el poste.

Aunque el marcador se mantuvo en 1-0, siempre hubo la sensación de que esas oportunidades falladas podrían pasar factura al equipo de Mánchester, sobre todo porque el Birmingham se mantuvo positivo, construyó bien el juego en posesión y siguió creando problemas a la zaga rival con su presión. Pero las Blues no lograron convertir eso en ocasiones de peligro, y terminaron el partido con la cabeza alta, aunque sin ningún tiro a puerta. 

El City sí que apretó al final en busca del segundo, ayudado por el impacto de las suplentes, con Yui Hasegawa obligando a Thomas a realizar dos grandes paradas antes de que Rebecca Knaak viera cómo un cabezazo rebotaba en el larguero. Sin embargo, no sería necesaria una ventaja mayor. Las futuras campeonas de la WSL lograron aguantar el resultado y eliminar a las líderes de la segunda división, lo que les permite disputar el próximo mes una apasionante semifinal de la FA Cup contra el Chelsea, que venció al Tottenham ese mismo día.

GOAL puntúa a las jugadoras del Man City en St. Andrew's...

  • Portero y defensa

    Khiara Keating (7/10):

    Empezó un poco titubeante, pero fue ganando confianza a medida que avanzaba el partido y supo intervenir en el momento oportuno para frustrar las jugadas del Birmingham. 

    Iman Beney (7/10):

    Dio un pase magnífico para el primer gol de Shaw, que fue lo más destacado de una actuación sólida.

    Jade Rose (7/10):

    Excelente en la posesión y rara vez superada en sus duelos, lo que garantizó que la defensa del City no se viera perforada a pesar de algunos momentos de incertidumbre.

    Alex Greenwood (6/10):

    Sorprendentemente descuidada con el balón en algunos momentos para una jugadora de su calibre.

    Leila Ouahabi (6/10):

    Defendió relativamente bien, pero a menudo desperdició sus oportunidades de remate.

    • Anuncios
  • Sam Coffey Manchester City Birmingham Getty Images

    Centro del campo

    Sam Coffey (7/10):

    Asumió un papel más retrasado en el centro del campo, bajando con frecuencia para recibir el balón de la defensa y llevar al City hacia adelante. Mostró precisión en la posesión y se impuso con éxito en muchos duelos.

    Yui Hasegawa (8/10):

    Movió bien el balón, se implicó en la fase defensiva y estuvo a punto de marcar el segundo gol del City en dos ocasiones, obligando a Thomas a realizar dos grandes paradas en los últimos minutos.

    Laura Coombs (6/10):

    Le costó ganar muchos duelos, pero se mostró segura con el balón y muy activa en sus carreras desde atrás, participando con regularidad en los ataques.

  • Ataque

    Aoba Fujino (6/10):

    Tuvo altibajos durante el partido, con algunos momentos buenos contrarrestados por otros más discretos.

    Khadija Shaw (8/10):

    Aprovechó su gran oportunidad de forma brillante y estuvo a punto de marcar un doblete cuando un buen disparo fue desviado al poste. También fue clave en la defensa de las jugadas a balón parado.

    Lauren Hemp (8/10):

    Mostró gran dinamismo durante todo el partido, realizando excelentes centros para crear ocasiones y colocándose bien en el campo. Aportó mucha energía en la presión también.

  • Birmingham City v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Kerolin (6/10):

    Tuvo mucho tiempo para influir en el partido, pero le costó mucho recibir el balón, aunque creó una gran ocasión al final para Hasegawa.

    Mary Fowler (7/10):

    Tampoco tocó mucho el balón, pero cuando lo hizo tuvo un gran impacto con varios toques de calidad y una actitud positiva.

    Kerstin Casparij (6/10):

    Tuvo un par de momentos de descuido en la posesión, pero se asentó para ayudar al City a cerrar el partido. 

    Rebecca Knaak (N/A):

    Entró en los últimos minutos, cuando el City ya tenía el partido controlado. Tuvo mala suerte al no marcar con un brillante cabezazo en los últimos instantes que dio en el larguero. 

    Andree Jeglertz (7/10):

    Consiguió encontrar el equilibrio adecuado con sus rotaciones para dar descanso a algunas jugadoras y evitar una derrota inesperada. También supo utilizar bien el banquillo para garantizar que su equipo se llevara la victoria.

WSL Serie Primavera
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