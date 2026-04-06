Calificaciones de las jugadoras del Chelsea frente al Tottenham: el gol inesperado de Veerle Buurman salva a Hannah Hampton tras el error garrafal de la portera inglesa en los cuartos de final de la FA Cup

Tras sufrir su propia decepción a mitad de semana, al quedar eliminado de la Liga de Campeones a manos del Arsenal, el Chelsea comenzó bien este partido y logró romper la bien organizada defensa del Tottenham justo antes del descanso, cuando Kerr remató de cabeza un centro de Keira Walsh. Fue un gol que las Blues se merecían, tras haber desarrollado un juego muy positivo sin crear demasiadas ocasiones claras, pero eso no empañó el ánimo de las Spurs.

Las visitantes tuvieron algunos momentos brillantes en la primera parte, frustrados por la buena defensa de Niamh Charles en dos ocasiones en particular, y lograron el empate apenas siete minutos después del descanso, cuando un tiro libre de Summanen pilló completamente desprevenida a Hampton. Parecía que iba a ser un centro desde un ángulo abierto, pero la internacional finlandesa, en cambio, envió el balón por encima de la portera inglesa para marcar un gol que abriría el partido por completo.

A partir de ahí, ambos equipos tuvieron numerosas ocasiones. Las más claras fueron para el Chelsea, cuando Kerr debería haber marcado tras recibir un regalo en el área de las Spurs y Ellie Carpenter falló un remate de cabeza a puerta vacía desde unos metros, pero el Tottenham también tuvo oportunidades, con Amanda Nilden obligando a Hampton a realizar una parada dudosa antes de que Julie Blakstad enviara un remate de cabeza muy desviado.

La prórroga parecía inevitable, hasta que Buurman dio un paso al frente para convertirse en la insospechada heroína del partido. La jugadora de 19 años ha estado sobresaliente en la defensa del Chelsea desde que tuvo más oportunidades tras el cambio de año y acaparó merecidamente los titulares cuando se internó en los últimos minutos, regateó a una defensora y luego envió el balón a la escuadra, para dar de nuevo la ventaja a las Blues a solo cuatro minutos del final.

Esto clasificó a su equipo para las semifinales de esta competición una vez más, en su intento de sumar una quinta FA Cup en seis temporadas tras el triunfo en la Copa de la Liga de marzo.

GOAL puntúa a las jugadoras del Chelsea en Kingsmeadow...