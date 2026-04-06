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Buurman Hampton Kerr Chelsea GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calificaciones de las jugadoras del Chelsea frente al Tottenham: el gol inesperado de Veerle Buurman salva a Hannah Hampton tras el error garrafal de la portera inglesa en los cuartos de final de la FA Cup

Player ratings
Chelsea FC Women
FA Cup
V. Buurman
H. Hampton
S. Kerr
Chelsea FC Women vs Tottenham Hotspur Women
FEATURES

El golazo de Veerle Buurman evitó que Hannah Hampton pasara vergüenza, ya que el Chelsea venció al Tottenham por 2-1 el lunes y se clasificó para su sexta semifinal consecutiva de la FA Cup. Las Blues iban camino de clasificarse para las semifinales tras el cabezazo de Sam Kerr en la primera parte, hasta que Hampton calculó mal el lanzamiento de falta de Eveliina Summanen en un raro lapsus. Pero justo cuando se avecinaba la prórroga, entró en escena la impresionante Buurman, que regateó a una defensora antes de soltar un brillante disparo que se coló por la escuadra y rompió el corazón de las Spurs en los últimos compases.

Tras sufrir su propia decepción a mitad de semana, al quedar eliminado de la Liga de Campeones a manos del Arsenal, el Chelsea comenzó bien este partido y logró romper la bien organizada defensa del Tottenham justo antes del descanso, cuando Kerr remató de cabeza un centro de Keira Walsh. Fue un gol que las Blues se merecían, tras haber desarrollado un juego muy positivo sin crear demasiadas ocasiones claras, pero eso no empañó el ánimo de las Spurs.

Las visitantes tuvieron algunos momentos brillantes en la primera parte, frustrados por la buena defensa de Niamh Charles en dos ocasiones en particular, y lograron el empate apenas siete minutos después del descanso, cuando un tiro libre de Summanen pilló completamente desprevenida a Hampton. Parecía que iba a ser un centro desde un ángulo abierto, pero la internacional finlandesa, en cambio, envió el balón por encima de la portera inglesa para marcar un gol que abriría el partido por completo.

A partir de ahí, ambos equipos tuvieron numerosas ocasiones. Las más claras fueron para el Chelsea, cuando Kerr debería haber marcado tras recibir un regalo en el área de las Spurs y Ellie Carpenter falló un remate de cabeza a puerta vacía desde unos metros, pero el Tottenham también tuvo oportunidades, con Amanda Nilden obligando a Hampton a realizar una parada dudosa antes de que Julie Blakstad enviara un remate de cabeza muy desviado.

La prórroga parecía inevitable, hasta que Buurman dio un paso al frente para convertirse en la insospechada heroína del partido. La jugadora de 19 años ha estado sobresaliente en la defensa del Chelsea desde que tuvo más oportunidades tras el cambio de año y acaparó merecidamente los titulares cuando se internó en los últimos minutos, regateó a una defensora y luego envió el balón a la escuadra, para dar de nuevo la ventaja a las Blues a solo cuatro minutos del final.

Esto clasificó a su equipo para las semifinales de esta competición una vez más, en su intento de sumar una quinta FA Cup en seis temporadas tras el triunfo en la Copa de la Liga de marzo.

GOAL puntúa a las jugadoras del Chelsea en Kingsmeadow...

  • Niamh Charles Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Portero y defensa

    Hannah Hampton (5/10):

    Realizó un par de paradas decentes, pero en general se mostró insegura y cometió un grave error en el gol del Tottenham.

    Ellie Carpenter (6/10):

    Hizo un buen partido subiendo y bajando por la banda derecha, pero desperdició una gran ocasión para dar la ventaja al Chelsea al enviar fuera un cabezazo desde unos metros.

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    Se impuso en los duelos y se mostró sólida en la posesión.

    Naomi Girma (7/10):

    Solo falló uno de sus 72 pases intentados en una gran actuación.

    Niamh Charles (7/10):

    Jugó muy bien en su primera titularidad desde diciembre. Realizó un bloqueo crucial para evitar el gol de Inglaterra en la primera parte, volvió a frustrar una ocasión poco después y participó en muchas jugadas de construcción, incluida la del primer gol.

    • Anuncios
  • Eveliina Summanen Sjoeke Nusken Tottenham Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Centro del campo

    Keira Walsh (7/10):

    Se vio un poco desbordada en algunos momentos cuando el partido se volvió más dinámico, pero en general lo hizo bien. Estuvo genial con el balón y dio un centro brillante para el gol de Kerr.

    Erin Cuthbert (7/10):

    No tocó mucho el balón, pero trabajó mucho sin él, ganando muchos duelos y cortando el juego de las Spurs.

    Sjoeke Nusken (7/10):

    Sus carreras por los huecos añadieron un elemento más al ataque del Chelsea y aseguraron que el Tottenham siempre tuviera algo más en qué pensar.

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Ataque

    Alyssa Thompson (6/10):

    Estuvo muy irregular. Tuvo algunos momentos brillantes, pero también estuvo muy apagada durante largos periodos.

    Sam Kerr (7/10):

    Un día con altibajos. Rompió el empate y realizó un buen trabajo en la posesión, pero realmente debería haber marcado al menos un gol más con una gran ocasión poco después del empate del Spurs.

    Lauren James (8/10):

    En el centro de todo lo bueno que hizo el Chelsea, dictando el juego y creando numerosas ocasiones.

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Veerle Buurman (8/10):

    Ocupó el puesto de lateral izquierdo, sustituyendo a Charles justo antes de la hora de juego, y se adaptó a la perfección antes de marcar el gol de la victoria a cuatro minutos del final.

    Wieke Kaptein (N/A):

    Aportó mucha energía al centro del campo en los últimos compases y tuvo mala suerte de que nadie rematara un gran centro pocos minutos después de su entrada.

    Sandy Baltimore (N/A):

    No tocó mucho el balón en los últimos compases, pero su mera presencia supuso una preocupación añadida para la zaga del Spurs.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Tras ver cómo un Arsenal con muchas rotaciones sufría una sorprendente eliminación apenas un día antes, alineó un equipo sólido y consiguió un buen rendimiento, aunque el resultado no fuera tan claro como le hubiera gustado. 

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