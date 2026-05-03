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Kerr James Chelsea GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calificaciones de las jugadoras del Chelsea frente al Leicester: ¡Sam Kerr hace historia! La delantera ya es récord de las Blues, y Lauren James brilló para asegurar la plaza en la Liga de Campeones

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Chelsea FC Women
S. Kerr
L. James
WSL Serie Primavera
Leicester City WFC vs Chelsea FC Women
FEATURES

Sam Kerr hizo historia el domingo al abrir la victoria 3-1 sobre el Leicester City, que clasificó al Chelsea para la próxima Liga de Campeones. El equipo de Sonia Bompastor solo necesitaba un punto tras el tropiezo del Manchester United ante el Brighton, pero dominó al colista y sumó tres gracias a un doblete de Lauren James.

A los 13 minutos, Niamh Charles centró perfecto y Kerr remató al ángulo. La semana pasada igualó el récord de Fran Kirby con el Chelsea en la WSL; este cabezazo, su gol 64 en 92 partidos, le permitió superarla. Un logro oportuno, pues podría haber sido el penúltimo partido de Kerr en la WSL, ya que su contrato en Londres expira y se rumorea su regreso a Estados Unidos.

El Leicester, que venía de perder 7-0 contra el Arsenal, sabe que jugará un playoff de descenso ante el Charlton, tercero de la WSL 2. Pese a que la derrota no modificaba su futuro inmediato, mejorar la imagen era clave para la confianza de cara al decisivo duelo de ascenso. El tempranero gol mermó la moral de las ‘Foxes’, ya afectada por la superioridad de James, quien, libre de marca, dictó el ritmo del partido.

Moviéndose con la libertad que le ha permitido destacar en casi todos los partidos desde que recuperó la plena forma tras una lesión de rodilla, James realizaba con frecuencia los pases que permitían al Chelsea colarse por detrás de la defensa del Leicester. Luego, en seis minutos de la primera parte, conectó dos magníficos disparos que sentenciaron el resultado incluso antes del descanso.

En el primero se desmarcó y, con un disparo con efecto desde el borde del área, batió a la portera. El segundo, de falta, rozó el larguero antes de entrar.

El Leicester obtuvo un botín inesperado cuando Lucy Bronze, sin mirar, cedió un pase atrás defectuoso que Shannon O'Brien aprovechó para marcar ante Livia Peng, quien reemplazó a Hannah Hampton en la portería del Chelsea. El tanto, apenas el tercero en 10 duelos ante los cinco grandes de la WSL, animó a las Foxes, que defendieron con uñas y dientes el resto del encuentro mientras Bompastor reservaba fuerzas para la semifinal de la FA Cup ante el Manchester City la próxima semana.

El Chelsea podría haber ampliado la ventaja si hubiera apretado más, pero priorizó gestionar el esfuerzo de sus jugadoras tras asegurar el podio. Quedar segundas evitaría la previa de la Champions, y aunque la defensa del título fue irregular, ya tienen la Copa de la Liga y siguen vivas en la FA Cup.

GOAL puntúa a las jugadoras del Chelsea desde el King Power Stadium...

  • Shannon O'Brien Kadeisha Buchanan Leicester Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Portero y defensa

    Livia Peng (6/10):

    No tuvo nada que hacer, más que sacar el balón de su portería.

    Ellie Carpenter (8/10):

    Recorrió la banda derecha con energía y aportó mucho en ataque.

    Lucy Bronze (5/10):

    Partido sólido, manchado por un grave error que propició el gol del Leicester.

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    Otro partido sólido, mostrando gran agilidad tras su regreso.

    Niamh Charles (7/10):

    Gran actuación por la banda izquierda, destacando el centro perfecto para el primer gol de Kerr.

    • Anuncios
  • Erin Cuthbert Chelsea 2025-26Getty Images

    Centro del campo

    Lexi Potter (7/10):

    Llevó bien el balón, ganó sus duelos y mostró seguridad en la posesión en una de sus pocas titularidades.

    Erin Cuthbert (7/10):

    Actuación sólida de 45 minutos, con muchos duelos ganados y buenos momentos con el balón.

    Wieke Kaptein (6/10):

    Cubrió mucho terreno y realizó buenas carreras sin balón, pero debería haber marcado una ocasión clara al principio del partido.

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Johanna Rytting Kaneryd (7/10):

    Siempre positiva y directa con el balón, participó en muchas jugadas ofensivas del Chelsea.

    Sam Kerr (7/10):

    Marcó su gol de forma brillante, colocándolo fuera del alcance del portero para dar el pistoletazo de salida a la victoria. Por lo demás, pasó bastante desapercibida, pero tuvo un gran impacto cuando se le pidió.

    Lauren James (8/10):

    Dirigió el juego y anotó dos goles espectaculares antes de ser sustituida en el descanso, pensando ya en la semifinal de la FA Cup contra el Man City de la próxima semana.

  • Leicester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Sjoeke Nusken (6/10):

    A veces se le escapaba el balón, pero era porque arriesgaba para crear ocasiones. Debería haber marcado en los últimos minutos.

    Sandy Baltimore (6/10):

    Salió en el descanso e inyectó energía al ataque, pero no bastó para marcar.

    Aggie Beever-Jones (6/10):

    Tras seis semanas de baja por lesión, regresó brillante, con buenos toques en el último tercio y ocupando espacios correctos.

    Veerle Buurman (6/10):

    Se integró a la perfección en la zaga mientras el Chelsea sentenciaba el partido.

    Alyssa Thompson (5/10):

    Pese a su esfuerzo, tardó en entrar en juego tras saltar al campo poco después de la hora.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Dirigió bien a sus jugadoras, pensando en la semifinal de la FA Cup de la próxima semana. Dejó descansar a varias titulares desde el inicio y, tras asegurar la ventaja, retiró a James e introdujo a Beever-Jones, manteniendo los tres puntos.

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