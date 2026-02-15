Calificaciones de las jugadoras del Chelsea contra el Liverpool: la magia de Lauren James marca la diferencia y las Blues de Sonia Bompastor consiguen una victoria vital en la WSL

No fue una actuación memorable por parte del Chelsea. Las Reds comenzaron de manera brillante y su presión puso al Blues en apuros en algunos momentos, con Alice Bergstrom incluso marcando un gol a los cuatro minutos, pero fue anulado porque había cometido una falta con la mano antes de rematar.

Sin una clara número 9 en la alineación inicial, el Chelsea carecía de un punto de referencia en ataque, con Alyssa Thompson, James y Nusken rondando por la zona donde normalmente estarían Sam Kerr o Aggie Beever-Jones, y esa ambición de mostrar fluidez en una formación con peculiaridades y desequilibrios únicos no tuvo el efecto deseado inicialmente, ya que la falta de estructura resultó ser un problema.

Sin embargo, el Chelsea seguía teniendo suficiente calidad en su alineación para crear ocasiones, y fue James quien la proporcionó justo antes del descanso, con un centro raso que Nusken remató brillantemente para romper el empate. Luego superó esa jugada poco después de la hora de juego, entrando desde la izquierda y lanzando un maravilloso disparo desde el borde del área que superó a Jennifer Falk, sentenció el resultado y permitió al Chelsea abrir una ventaja de cuatro puntos sobre el Arsenal, cuarto clasificado, cuyo partido contra el Brighton se pospuso el domingo.

GOAL puntúa a las jugadoras del Chelsea en Kingsmeadow...