Calificaciones de las jugadoras de Inglaterra vs. Islandia: ¡Alessia Russo no para de marcar! La ‘9’ de las Lionesses decide el partido y Hannah Hampton asegura la ajustada victoria en la eliminatoria mundialista

Inglaterra dominó desde el inicio, aunque el estado del campo y la ordenada defensa islandesa complicaron la creación. Aun así, a los 20 minutos Lauren Hemp condujo desde su campo y asistió a Russo, quien batió al portero con un disparo al segundo palo.

Ese dominio se mantuvo hasta el descanso, con Russo desperdiciando una clara ocasión justo antes del descanso, en una jugada en la que Georgia Stanway también se había colocado bien para recibir un pase, pero el control se desvaneció tras la reanudación. Con el paso de los minutos Islandia se atrevió más, presionó a las inglesas y complicó el control de las Lionesses, sobre todo con los saques de banda largos de Sveindis Jonsdottir.

Con todo, Wiegman recurrió a Jess Park y Beth Mead para recuperar chispa, y esta última obligó a Cecilia Ran Runarsdottir a lucirse para evitar el segundo. Sin embargo, Islandia apretó al final y Hampton salvó dos balones en los últimos minutos ante Sandra Jessen e Ingibjörg Sigurdardóttir.

Con esta victoria, las Lionesses dependen de sí mismas para lograr el pase directo al Mundial del próximo verano.

GOAL puntúa a los jugadores ingleses desde el estadio Laugardalur...