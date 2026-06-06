CHICAGO -- En teoría, los partidos de despedida generan expectación. La tarea es sencilla: saltar al campo, levantar el ánimo y salir listos para el siguiente encuentro. Misión cumplida para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, que regaló un gran momento de alegría en su último amistoso antes del Mundial, aunque luchó, literalmente en un caso, por conseguir más.

Antonee Robinson marcó un golazo de volea en la primera parte, desatando celebraciones al estilo «Freebird» entre el público del Soldier Field, pero no bastó para evitar la derrota por 2-1 ante Alemania en el último amistoso antes del Mundial. Aunque la derrota decepcione, el equipo puede tomar impulso tras vencer 3-2 a Senegal.

Parecía un mal día para el equipo de Mauricio Pochettino: a los 60 segundos, Alemania se adelantó con un gol de Kai Havertz en una jugada a balón parado que fue brillante pero evitable. Los europeos siguieron presionando, animados por el tanto temprano.

Sin embargo, el equipo local reaccionó y creó varias ocasiones. En el 37’, Robinson empató con un disparo espectacular desde fuera del área. A partir de ahí, Estados Unidos dominó y Alemania llegó con empate 1-1 al descanso.

En el 57’, Alemania marcó el gol del triunfo por medio de Leroy Sané, quien se deshizo de la defensa y batió al portero. Fue un golpe, pero no letal.

En resumen, el equipo consiguió su objetivo: un buen test sin desgracias mayores. Ahora llega lo que importa: el debut contra Paraguay en Los Ángeles.

GOAL califica a los jugadores de la selección estadounidense en el Soldier Field...