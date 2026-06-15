Calificaciones de España vs. Cabo Verde: La Roja perdió sin Lamine Yamal. Gavi y Ferran Torres decepcionaron, y los campeones de Europa empataron sorpresivamente ante los debutantes en el Mundial, pese a la entrada tardía de la estrella del Barcelona

España generó pocas ocasiones ante la selección 64 del ranking, con Pedri lejos de su mejor nivel. Ferran Torres y el resto de delanteros desperdiciaron las oportunidades; Torres falló un gol cantado en la primera parte y Mikel Oyarzabal volvió a mostrarse incómodo como referente ofensivo.

Luis de la Fuente recurrió a Lamine Yamal en los últimos 20 minutos, y aunque el joven del Barcelona mejoró el ataque, La Roja no pudo superar la sólida defensa de Cabo Verde.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores de España que saltaron al campo en Atalanta...