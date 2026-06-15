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Spain player ratings Cape Verde GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de España vs. Cabo Verde: La Roja perdió sin Lamine Yamal. Gavi y Ferran Torres decepcionaron, y los campeones de Europa empataron sorpresivamente ante los debutantes en el Mundial, pese a la entrada tardía de la estrella del Barcelona

Player ratings
España
L. Yamal
World Cup
FEATURES
España vs Cabo Verde

Cabo Verde sorprendió al empatar 0-0 con España en Atalanta el lunes, en su debut en la fase de clasificación para el Mundial 2026. El portero de 40 años, Vozinha, se convirtió en héroe al detener todos los ataques de La Roja.

España generó pocas ocasiones ante la selección 64 del ranking, con Pedri lejos de su mejor nivel. Ferran Torres y el resto de delanteros desperdiciaron las oportunidades; Torres falló un gol cantado en la primera parte y Mikel Oyarzabal volvió a mostrarse incómodo como referente ofensivo.

Luis de la Fuente recurrió a Lamine Yamal en los últimos 20 minutos, y aunque el joven del Barcelona mejoró el ataque, La Roja no pudo superar la sólida defensa de Cabo Verde.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores de España que saltaron al campo en Atalanta...

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Unai Simón (6/10):

    Su distribución fue correcta y solo tuvo que realizar una parada en todo el partido.

    Marcos Llorente (6/10):

    Activo por la derecha, aunque evitó por poco la amarilla tras derribar a Jovane Cabral.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Tuvo una noche tranquila, pues Cabo Verde apenas generó peligro.

    Aymeric Laporte (6/10):

    Forzó a Vozinha a una parada con la yema de los dedos tras un buen cabezazo en el descuento de la primera parte y mostró gran seguridad en defensa.

    Marc Cucurella (7/10):

    El nuevo lateral izquierdo del Real Madrid fue el más peligroso de España y creó dos claras ocasiones para Ferran Torres que debieron acabar en gol.

    • Anuncios
  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Rodri (7/10):

    Cumplió en el centro del campo y creó la mejor ocasión de la primera parte con un pase en profundidad a Cucurella, cuyo remate cabeceó hacia Ferran.

    Fabián Ruiz (6/10):

    Intentó romper el empate con sus subidas al ataque, sin éxito. El centrocampista del París Saint-Germain aún parece algo oxidado tras su reciente lesión.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Ferran Torres (3/10):

    Mandó un tiro al larguero desde seis metros y, minutos antes del descanso, lanzó otro flojo a las manos de Vozinha. Incomprensible que jugara 80 minutos.

    Pedri (5/10):

    El mediapunta del Barcelona buscó crear ocasiones, pero su actuación fue mediocre comparada con su nivel habitual. Debería haber dominado el partido.

    Gavi (3/10):

    La sorpresa en la convocatoria no justificó su titularidad. Sin creatividad en la banda izquierda, su sustitución fue obligada.

    Mikel Oyarzabal (4/10):

    Vozinha despejó por encima del larguero un remate de cabeza en parábola suyo, pero fue ineficaz durante la mayor parte del partido. La falta de un delantero centro puro en la selección española es realmente un problema.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Lamine Yamal (6/10):

    Salió al campo cuando solo quedaban 19 minutos y, aunque se mostró peligroso, no evitó el mal resultado de España.

    Mikel Merino (6/10):

    Salió al campo junto a Yamal y estuvo a punto de marcar el gol de la victoria con un buen disparo que fue brillantemente atajado por Pico Lopes.

    Dani Olmo (6/10):

    Sustituyó al ineficaz Ferran en los últimos 10 minutos y creó una gran ocasión para Merino en los últimos compases.

    Nico Williams (x/10):

    También regresó de la lesión en los últimos minutos, sin llegar a influir.

    Luis de la Fuente (3/10):

    El campeón de la Eurocopa 2024 será criticado por esta vergonzosa actuación, y con razón. España no mostró la intensidad necesaria; las lesiones complicaron sus decisiones, pero alinear a Gavi resultó absurdo. Ahora De la Fuente debe rogar que Yamal esté en forma para el duelo contra Arabia Saudí, pues sin él parecen perdidos.

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