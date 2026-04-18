La selección femenina de Inglaterra comenzó 2025 con un objetivo: revalidar su título europeo. Lo logró al vencer a España en los penaltis de la final del Campeonato de Europa. No fue fácil: vencieron a Suecia en cuartos y a Italia en semifinales, ambas veces tras alargue o penaltis. Así, el equipo de Sarina Wiegman se tomó revancha de la final del Mundial 2023.

Ahora, con la vista en 2026, Inglaterra quiere vencer a España en su grupo de clasificación para la Copa del Mundo Femenina de 2027. Solo el primero de la tabla irá directo a Brasil; el resto deberá pasar por la repesca. Por eso es clave que las Lionesses comiencen con buen pie y confían en que un gran cierre de 2025 las acerque a la meta.

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