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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calendario y resultados de la selección femenina de Inglaterra 2026: partidos de las Lionesses, canales de TV, streaming y cómo verlos

Inglaterra
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

Guía completa sobre el año de la selección femenina de Inglaterra, con detalles para ver los partidos en directo y más.

La selección femenina de Inglaterra comenzó 2025 con un objetivo: revalidar su título europeo. Lo logró al vencer a España en los penaltis de la final del Campeonato de Europa. No fue fácil: eliminaron a Suecia en cuartos y a Italia en semis, ambas tras penaltis. Así, el equipo de Sarina Wiegman se vengó de la final del Mundial 2023.

En 2026, Inglaterra buscó vencer a España en su grupo de clasificación para la Copa Mundial Femenina 2027. Solo el primero avanzaría directo a Brasil; el resto iría a la repesca. Sin embargo, La Roja se tomó la revancha y envió a las de Wiegman a la repesca, prevista para la segunda mitad de 2026.

En GOAL encontrarás el calendario, los partidos, los resultados de Inglaterra y cómo ver al equipo.

  • ¿Qué resultados obtuvo la selección femenina de Inglaterra en 2026?

    Inglaterra comenzó la fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027 con cuatro victorias consecutivas, incluida la de España en Wembley, y lideraba el grupo a dos jornadas del final. Necesitaba solo un punto en su visita a España el 5 de junio para asegurar el pase directo a Brasil.

    Sin embargo, en Mallorca sufrió su peor derrota en la era Wiegman (y la más abultada en 17 años), al caer 4-0 ante La Roja, que tomó el liderato. Inglaterra quedó a merced de Islandia, pero este perdió 6-1 contra España, por lo que la victoria inglesa sobre Ucrania quedó inútil y las obligó a disputar la repesca.

    • Anuncios
  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    ¿Qué partidos tiene la selección femenina de Inglaterra en 2026?

    Habrá dos rondas de eliminatorias para el Mundial, ambas a doble partido. En octubre, Inglaterra jugará la primera ronda contra un equipo de la Liga C en la Ruta 1. Si gana, las Lionesses avanzarán a la final, donde se medirán al ganador de la Ruta 2: un equipo de la Liga B o el cuarto de la Liga A.

    Esos partidos se jugarán en el parón internacional de finales de noviembre y principios de diciembre, y el sorteo será el 18 de junio.

  • Cómo ver a la selección femenina de Inglaterra en 2026

    ITV tiene los derechos de los partidos de la selección femenina de Inglaterra y los emite en directo por sus canales (sobre todo ITV1 e ITV4) y en su plataforma de streaming, ITVX.

    No obstante, si Inglaterra se mide a Escocia, Gales o Irlanda del Norte, la BBC toma el relevo, pues posee los derechos de esas naciones; así, el partido en Glasgow a finales de 2023 se vio en BBC One.

    En Estados Unidos, fuboTVes la mejor opción para ver a las Lionesses, mientras que FOX, FS1 y ESPN cubren el Campeonato de Europa.

  • Clasificación del grupo de Inglaterra femenina en la fase de clasificación para la Copa del Mundo Femenina de 2027

    Clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027 - Grupo A3

    Pos.EquipoPartidosGEmp.DerDiferencia de golesPts
    1España6501+1815
    2Inglaterra6501+815
    3Islandia6204-96
    4Ucrania6006-170

    Los equipos que terminen segundos, terceros y cuartos aún podrán clasificarse para el Mundial mediante la repesca, y los segundos y terceros serán cabezas de serie.

  • Calendario de la selección femenina de Inglaterra en 2026

    FechaHora (Reino Unido)PartidoCompeticiónLugar
    3 de marzo17:00Ucrania 1-6 InglaterraClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - Fase de GruposEstadio Mardan, Antalya
    7 de marzo12:30Inglaterra 2-0 IslandiaClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposThe City Ground, Nottingham
    14 de abril19:00Inglaterra 1-0 EspañaClasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027 - fase de gruposEstadio de Wembley, Londres
    18 de abril17:30Islandia 0-1 InglaterraClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposEstadio Laugardalsvollur, Reikiavik
    5 de junio20:00España 4-0 InglaterraClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 de junio20:00Inglaterra 3-0 UcraniaClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposEstadio Hill Dickinson, Liverpool

    Los próximos partidos y detalles para 2026 se anunciarán a su debido tiempo.