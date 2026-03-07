Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calendario y resultados de la selección femenina de Inglaterra 2026: calendario de partidos de las Lionesses, canales de televisión, retransmisiones en directo y cómo verlo

Una guía completa sobre el año de la selección femenina de Inglaterra, que incluye cómo ver los partidos en directo y mucho más.

La selección femenina de Inglaterra llegó a 2025 con un gran objetivo: defender su título europeo. Al vencer a España en los penaltis en la final del Campeonato de Europa, lo consiguieron. No fue nada fácil para las Lionesses en Suiza, ya que también necesitaron los penaltis para vencer a Suecia en cuartos de final y la prórroga en la semifinal contra Italia. Pero al final, el equipo de Sarina Wiegman volvió a imponerse, vengándose de España tras la derrota en la final del Mundial femenino de 2023.

Ahora, con la mirada puesta en 2026, Inglaterra intentará volver a derrotar a España, esta vez en su grupo de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027. Solo el equipo que termine en lo más alto de la tabla se clasificará automáticamente para el torneo de Brasil, mientras que el resto tendrá que pasar por la repesca. Por lo tanto, es fundamental que las Lionesses empiecen con fuerza, y esperan que un final positivo en 2025 les ayude a conseguirlo.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber sobre el calendario, los partidos y los resultados de Inglaterra, y cómo ver al equipo.

  • ¿Qué partidos tiene la selección femenina de Inglaterra en 2026?

    La fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027 comenzará a principios de 2026. En noviembre, Inglaterra conoció a sus rivales para esa fase, y las Lionesses se enfrentarán a España, Ucrania e Islandia en el Grupo A3. Solo el primer puesto de la tabla garantizará la clasificación automática para el torneo de Brasil. Si Inglaterra termina segunda, tercera o incluso cuarta, seguirá avanzando a las rondas de play-off, donde ganar dos eliminatorias a doble partido le permitiría clasificarse para la Copa Mundial. 

    La fase de clasificación de grupos se disputará en marzo, abril y junio de 2026, y las rondas de play-off tendrán lugar más adelante ese mismo año. Inglaterra ha confirmado las fechas de esos seis primeros partidos, aunque aún no se han comunicado las sedes ni las horas de inicio. Dada la situación en Ucrania, las Lionesses viajarán a Turquía para disputar ese partido fuera de casa y jugarán en terreno neutral.

    • Anuncios
  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    Cómo ver a la selección femenina de Inglaterra en 2026

    Los derechos para los partidos de la selección femenina de Inglaterra no son los mismos que para la selección masculina, ya que ITV es la cadena que retransmite los partidos de las Lionesses. Los partidos se retransmiten en directo a través de sus distintos canales, a menudo en ITV1 o ITV4, y también en ITVX, su servicio de streaming.

    Sin embargo, si Inglaterra juega contra Escocia, Gales o Irlanda del Norte, esto puede cambiar. La BBC tiene los derechos de retransmisión de los partidos del resto de naciones del Reino Unido y, por ello, el viaje de Inglaterra a Glasgow para enfrentarse a Escocia a finales de 2023 se retransmitió en BBC One en lugar de en ITV en esa ocasión.

    Para los aficionados ingleses en Estados Unidos, fuboTVes la mejor opción para ver los partidos de las Lionesses. En general, FOX y FS1 retransmitieron los partidos del Campeonato de Europa, mientras que algunos partidos también se retransmitieron en ESPN.

  • Clasificación del grupo de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027 de Inglaterra

    Clasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - Grupo A3

    PosEquipoPGEPDifPts
    1Inglaterra2200+76
    2España1100+33
    3Ucrania1001-50
    4Islandia2002-50

    Los equipos que terminen en segundo, tercer y cuarto lugar aún tendrán la oportunidad de clasificarse para la Copa del Mundo a través de las eliminatorias.

  • Partidos de la selección femenina de Inglaterra en 2026

    FechaHora (Reino Unido)PartidoCompeticiónLugar
    3 de marzo17:00Ucrania 1-6 InglaterraClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposEstadio Mardan, Antalya
    7 de marzo12:30Inglaterra 2-0 IslandiaClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - Fase de gruposThe City Ground, Nottingham
    14 de abril19:00Inglaterra contra EspañaClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposEstadio de Wembley, Londres
    18 de abril17:30Islandia contra InglaterraClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposEstadio Laugardalsvollur, Reikiavik
    5 de junioPor confirmarEspaña contra InglaterraClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposPor confirmar
    9 de junio20:00Inglaterra contra UcraniaClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposEstadio Hill Dickinson, Liverpool

    Los demás partidos y detalles de 2026 se darán a conocer a su debido tiempo.

0