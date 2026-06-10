Calendario televisivo USWNT 2026: partidos, resultados, streaming y cómo ver a la selección femenina de EE. UU

La selección femenina de Estados Unidos inició una nueva era en 2024. Emma Hayes, recién llegada al banquillo, devolvió la ilusión al equipo y, en pocas semanas, lo condujo al oro olímpico, enviando un mensaje al resto del fútbol femenino al comenzar el nuevo ciclo de la Copa del Mundo.

Tras su eliminación récord en Australia 2023, que provocó la salida de Vlatko Andonovski, el país celebra el rápido regreso del equipo a la lucha por títulos. Con tres años por delante hasta la Copa del Mundo Femenina de 2027, Hayes puede ahora pulir a esta prometedora generación para que llegue lista a la próxima cita.

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