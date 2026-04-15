La selección femenina de Estados Unidos inició una nueva era en 2024 bajo la dirección de Emma Hayes, quien, pocas semanas después de su llegada, guió al equipo hacia la medalla de oro olímpica y marcó el comienzo de un nuevo ciclo mundialista.

Tras su eliminación récord en la Copa del Mundo Femenina de 2023, Vlatko Andonovski dejó el cargo. El país celebra el rápido regreso del equipo a la lucha por títulos. Con tres años por delante hasta la Copa del Mundo Femenina de 2027, Hayes puede ahora pulir a esta prometedora generación para que llegue lista a la próxima cita.

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