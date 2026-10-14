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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai
Traducido por

Calendario televisivo de la selección femenina de Estados Unidos en 2026: partidos, resultados, retransmisiones en directo y cómo verla

EEUU
SheBelieves Cup

Guía completa del año de Estados Unidos, incluida la SheBelieves Cup y los partidos de clasificación para el Mundial femenino de 2027

La selección femenina de Estados Unidos inició una nueva era en 2024, con Emma Hayes causando un impacto inmediato en un equipo que necesitaba precisamente eso. A las pocas semanas de asumir el cargo, la exentrenadora del Chelsea condujo a Estados Unidos al oro olímpico y lanzó un aviso al resto del fútbol femenino ante el inicio de un nuevo ciclo mundialista.

La selección, cuatro veces campeona del mundo, sufrió en Australia 2023 su eliminación más temprana en un Mundial femenino y, como consecuencia, Vlatko Andonovski dejó el cargo de seleccionador. Por eso, para el país ha sido una alegría ver al equipo volver tan pronto a conquistar un título. Ahora, con mucho tiempo por delante hasta el próximo gran torneo, el Mundial femenino de 2027, Hayes puede centrarse en desarrollar a esta prometedora generación de jóvenes futbolistas y prepararlas para luchar por el trofeo.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre el calendario de la selección femenina de Estados Unidos, sus partidos y resultados, y cómo verla en 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    ¿Qué partidos ha tenido la selección femenina de Estados Unidos en 2026?

    La selección femenina de Estados Unidos comenzó el año en enero con dos amistosos en casa ante Paraguay y Chile, en los que firmó sendas actuaciones dominantes para arrancar 2026 de forma inmejorable. La victoria ante Chile llamó especialmente la atención, ya que la consiguió con su alineación menos experimentada en más de 20 años.

    El equipo de Hayes prolongó esa buena racha en marzo al conquistar la SheBelieves Cup por octava vez gracias a sus victorias ante Argentina, Canadá y Colombia. Además, no encajó ningún gol en todo el torneo.

    La primera derrota de 2026 llegó en abril, en el segundo partido de la serie de tres encuentros ante Japón. Sin embargo, el equipo de Hayes también sumó dos victorias durante ese parón internacional y obtuvo mucha información tras medirse a una de las mejores selecciones del mundo.

    En junio llegó otra derrota, esta vez en Brasil, pero Estados Unidos se rehízo y venció unos días después a la anfitriona del Mundial femenino de 2027, en un partido marcado por la sucesión de tarjetas rojas mostradas en los últimos minutos.

    Después llegó una semana poco habitual sin victorias para Estados Unidos, cuando España, vigente campeona del mundo, visitó el país en octubre. La derrota en el primer partido y el empate logrado tras remontar en el segundo habrán dejado a Hayes muchos aspectos en los que centrarse antes del Mundial del próximo verano.

  • ¿Cuál es el calendario de la selección femenina de Estados Unidos en 2026?

    En 2026 queda una ventana internacional oficial más, durante la cual Estados Unidos participará en el Campeonato W de la Concacaf. Los cuatro primeros equipos del torneo se clasificarán para el Mundial femenino de 2027, y también estarán en juego otras dos plazas para el torneo de repesca intercontinental. Esto significa que la selección femenina de Estados Unidos solo tiene que ganar un partido, contra El Salvador, para conseguir su billete a Brasil.

    Las semifinales del torneo, que se disputará en Estados Unidos, tendrán lugar el 1 de diciembre. Al día siguiente se jugarán los partidos de acceso a la repesca intercontinental del Mundial, antes del encuentro por el tercer puesto y la final, previstos para el 5 de diciembre. Los cuartos de final, las semifinales y los partidos de acceso se disputarán en el Texas Health Mansfield Stadium, mientras que el encuentro por el tercer puesto y la final se celebrarán en el Shell Energy Stadium de Houston.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Cómo ver a la selección femenina de Estados Unidos en 2026

    Los derechos de retransmisión de la selección femenina de Estados Unidos son los mismos que los de la selección masculina y se reparten entre varias cadenas. Para quienes prefieren seguir los partidos en inglés, los derechos pertenecen a Warner Bros y Discovery Sports. Todos los encuentros se emiten en directo en Peacock y Max (antes HBO Max), y aproximadamente el 50 % también se ofrece en directo a través de los canales de TNT Sports.

    Los canales de Turner están disponibles en servicios de televisión por internet como Sling TV y DirecTV Stream.

    Para quienes prefieren seguir los partidos en español, los derechos pertenecen actualmente a Telemundo Deportes, que emite los encuentros en Peacock, Telemundo y Universo.

    Descubre aquí más sobre los mejores paquetes para ver a la selección femenina de Estados Unidos.

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  • Calendario y resultados de la selección femenina de Estados Unidos en 2026

    FechaHoraPartidoCompeticiónEstadio
    24 de enero14:30 PT / 17:30 ETSelección femenina de Estados Unidos 6-0 ParaguayAmistosoDignity Health Sports Park, Carson
    27 de enero19:00 PT / 22:00 ETSelección femenina de Estados Unidos 5-0 ChileAmistosoHarder Stadium, Santa Barbara
    1 de marzo14:00 PT / 17:00 ETSelección femenina de Estados Unidos 2-0 ArgentinaSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 de marzo15:45 PT / 18:45 ETSelección femenina de Estados Unidos 1-0 CanadáSheBelieves CupScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 de marzo12:30 PT / 15:30 ETSelección femenina de Estados Unidos 1-0 ColombiaSheBelieves CupSports Illustrated Stadium, Harrison
    11 de abril14:30 PT / 17:30 ETSelección femenina de Estados Unidos 2-1 JapónAmistosoPayPal Park, San José
    15 de abril19:00 PT / 22:00 ETSelección femenina de Estados Unidos 0-1 JapónAmistosoLumen Field, Seattle
    18 de abril18:00 PT / 21:00 ETSelección femenina de Estados Unidos 3-0 JapónAmistosoDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 de junio14:30 PT / 17:30 ETBrasil 2-1 selección femenina de Estados UnidosAmistosoNeo Quimica Arena, São Paulo
    9 de junio17:30 PT / 20:30 ETBrasil 0-1 selección femenina de Estados UnidosAmistosoArena Castelao, Fortaleza
    10 de octubre11:30 PT / 14:30 ETSelección femenina de Estados Unidos 0-2 EspañaAmistosoAudi Field, Washington D.C.
    13 de octubre16:00 PT / 19:00 ETSelección femenina de Estados Unidos 2-2 EspañaAmistosoSubaru Park, Chester
    27 de noviembrePor confirmarSelección femenina de Estados Unidos contra El SalvadorCampeonato W de la CONCACAFTexas Health Mansfield Stadium, Mansfield

    Los próximos partidos y más detalles de 2026 se comunicarán a su debido tiempo.