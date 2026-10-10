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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai
Traducido por

Calendario televisivo de la selección femenina de Estados Unidos en 2026: partidos, resultados, retransmisiones en directo por internet y cómo ver al equipo femenino estadounidense

EEUU
SheBelieves Cup

Guía completa del año de Estados Unidos, con la SheBelieves Cup y los partidos de la fase de clasificación para el Mundial femenino de 2027

La selección femenina de Estados Unidos inició una nueva era en 2024, con Emma Hayes causando un impacto inmediato en un equipo que necesitaba precisamente eso. Apenas unas semanas después de asumir el cargo, la exentrenadora del Chelsea llevó a Estados Unidos al oro olímpico y lanzó un mensaje al resto del fútbol femenino al comienzo de un nuevo ciclo mundialista.

La tetracampeona del mundo sufrió en Australia, en 2023, su eliminación más temprana en un Mundial femenino, y Vlatko Andonovski dejó su puesto como seleccionador a raíz de ello. Por eso, para el país ha sido una alegría ver al equipo recuperar tan pronto un nivel que le permite ganar títulos. Ahora, con mucho tiempo por delante hasta el próximo gran torneo, el Mundial femenino de 2027, Hayes puede centrarse en desarrollar a esta prometedora generación de jóvenes jugadoras y asegurarse de que esté preparada para luchar por el trofeo.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber sobre el calendario de la selección femenina de Estados Unidos, sus partidos y resultados y cómo verla en 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    ¿Qué partidos ha disputado la selección femenina de Estados Unidos en 2026?

    La selección femenina de Estados Unidos arrancó el año en enero con dos amistosos ante Paraguay y Chile, en los que ofreció dos actuaciones dominantes para comenzar 2026 de forma muy positiva. La victoria ante Chile llamó especialmente la atención, ya que la consiguió con la alineación menos experimentada del equipo en más de 20 años.

    El equipo de Hayes confirmó esas buenas sensaciones en marzo al conquistar la SheBelieves Cup por octava vez gracias a sus victorias ante Argentina, Canadá y Colombia. Además, no encajó ningún gol durante el torneo.

    Su primera derrota de 2026 llegó en abril, en el segundo partido de una serie de tres encuentros contra Japón. Sin embargo, el equipo de Hayes también sumó dos victorias en aquella ventana internacional y obtuvo mucha información al medirse a uno de los mejores equipos del fútbol.

    En junio llegó otra derrota, esta vez en Brasil, pero Estados Unidos se repuso y venció unos días después al país anfitrión del Mundial femenino de 2027, en un partido marcado por la lluvia de tarjetas rojas mostradas en los minutos finales.

  • ¿Cuál es el calendario de la selección femenina de Estados Unidos en 2026?

    Quedan dos parones internacionales oficiales en 2026, incluido el de noviembre, en el que Estados Unidos participará en el Campeonato W de la Concacaf. Los cuatro primeros equipos del torneo se clasificarán para el Mundial femenino de 2027 y también estarán en juego dos plazas para la repesca intercontinental. Esto significa que la selección femenina de Estados Unidos solo necesita ganar un partido, contra El Salvador, para sellar su billete a Brasil.

    Las semifinales del torneo, que se celebrará en Estados Unidos, se disputarán el 1 de diciembre. Al día siguiente tendrán lugar los partidos de acceso a la repesca intercontinental del Mundial, antes del encuentro por el tercer puesto y la final, previstos para el 5 de diciembre. Los cuartos de final, las semifinales y los partidos de acceso a la repesca se jugarán en el Texas Health Mansfield Stadium, mientras que el partido por el tercer puesto y la final se celebrarán en el Shell Energy Stadium de Houston.

    La selección femenina de Estados Unidos preparará el torneo con dos partidos ante España, la vigente campeona del mundo. La Roja también llegó a la final de la Eurocopa de 2025 el pasado verano y viajará a Estados Unidos en octubre después de lograr en junio la clasificación para el Mundial femenino de 2027. Esa clasificación abrió la puerta a amistosos como los que disputará contra la campeona olímpica de 2024.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Cómo ver a la selección femenina de Estados Unidos en 2026

    Los derechos de retransmisión de la USWNT son los mismos que los de la selección masculina y están repartidos entre varias cadenas. Para el público de habla inglesa, los derechos pertenecen a Warner Bros y Discovery Sports, y todos los partidos se emiten en directo en Peacock y Max (antes HBO Max). Aproximadamente el 50 % de los partidos también se emite en directo en los canales de TNT Sports.

    Los canales de Turner están disponibles a través de servicios de streaming como Sling TV y DirecTV Stream.

    Para el público de habla hispana, los derechos pertenecen actualmente a Telemundo Deportes, que emite los partidos en Peacock, Telemundo y Universo.

    Descubre aquí las mejores ofertas para ver a la USWNT.

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  • Calendario y resultados de la selección femenina de Estados Unidos en 2026

    FechaHoraPartidoCompeticiónEstadio
    24 de enero14:30 PT / 17:30 ETEstados Unidos 6-0 ParaguayAmistosoDignity Health Sports Park, Carson
    27 de enero19:00 PT / 22:00 ETEstados Unidos 5-0 ChileAmistosoHarder Stadium, Santa Bárbara
    1 de marzo14:00 PT / 17:00 ETEstados Unidos 2-0 ArgentinaSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 de marzo15:45 PT / 18:45 ETEstados Unidos 1-0 CanadáSheBelieves CupScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 de marzo12:30 PT / 15:30 ETEstados Unidos 1-0 ColombiaSheBelieves CupSports Illustrated Stadium, Harrison
    11 de abril14:30 PT / 17:30 ETEstados Unidos 2-1 JapónAmistosoPayPal Park, San José
    15 de abril19:00 PT / 22:00 ETEstados Unidos 0-1 JapónAmistosoLumen Field, Seattle
    18 de abril18:00 PT / 21:00 ETEstados Unidos 3-0 JapónAmistosoDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 de junio14:30 PT / 17:30 ETBrasil 2-1 Estados UnidosAmistosoNeo Quimica Arena, São Paulo
    9 de junio17:30 PT / 20:30 ETBrasil 0-1 Estados UnidosAmistosoArena Castelao, Fortaleza
    10 de octubre11:30 PT / 14:30 ETEstados Unidos 0-2 EspañaAmistosoAudi Field, Washington D. C.
    13 de octubre16:00 PT / 19:00 ETEstados Unidos contra EspañaAmistosoSubaru Park, Chester
    27 de noviembrePor confirmarEstados Unidos contra El SalvadorCampeonato W de la CONCACAFTexas Health Mansfield Stadium, Mansfield

    Los próximos partidos y los detalles de 2026 se comunicarán más adelante.

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