Fabio Pisacane, entrenador del Cagliari, concedió una entrevista a Cronache di spogliatoio: «Cuando me nombraron entrenador del Cagliari, era mi primera experiencia en la Serie A y no me lo esperaba. No me costó nada mostrar mis debilidades al equipo, también porque creo que a un hombre no se le juzga por sus debilidades, por el hecho de que no tenga miedo de sacar a relucir ese lado débil suyo. En estos meses solo he intentado ser yo mismo, entrando con cautela y mostrando con humildad mis debilidades. Y al mismo tiempo he sacado a relucir mis puntos fuertes, mis virtudes. Porque cuando eres humano y creíble, todo se vuelve más fácil. El miedo no es un límite, es el lenguaje de los ganadores».
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Cagliari, Pisacane: «El miedo no es un obstáculo, es el lenguaje de los ganadores. No se puede ser un gran entrenador si no se sabe cultivar las relaciones»
CULTIVAR RELACIONES
«Mis compañeros siempre me han dicho que tenía un don: cultivar las relaciones. Sobre todo en el vestuario. Es una cualidad difícil de entrenar, algo que llevas dentro. Cultivaba las relaciones, pero es normal que, en el fútbol, en el campo, también haya muchos sesgos cognitivos, atajos y prejuicios. Eso significa saber moverse en el vestuario, lo cual es muy interesante. Porque cuando dos compañeros tienen una discusión, es normal que tengas que estar en medio, que debas ser neutral, que debas intentar comprender el estado de ánimo de uno y del otro, y sabes que en ese momento la actitud que estás adoptando te da puntos. Porque si consigues, con los modales y en el momento adecuados, volver a ponerlos uno frente al otro y hacer que se aclaren las cosas, es algo que luego también te llevas al campo, que tienes que saber cómo moverte con los tiempos y con los modales». Tengo mucha ambición. También me inspira un maestro como Claudio Ranieri, que una vez me dijo: «Puedes ser bueno cuando quieras en el aspecto técnico-táctico, pero si no sabes gestionar al grupo, todo es inútil».
LA CURIOSIDAD ES LA GUÍA
«Esto me ha llevado a querer evolucionar partiendo de un concepto que siempre me ha acompañado en la vida: la curiosidad. El futbolista Fabio Pisacane es un capítulo cerrado; cuando lo echo de menos, veo algún vídeo, pero hay que separar las dos carreras: ese personaje ya no existe, pero de él me quedé con las ganas de ser curioso y evolucionar. Este impulso me llevó a cursar un máster en Comunicación en la Bocconi, me llevó a realizar un estudio sobre la generación, me llevó a intentar aprender más idiomas. La ambición es querer hacer este trabajo en más lugares. Llevo tres años y medio estudiando inglés. Tomo clases particulares con una nativa que se llama Haiti, que vive aquí en Cagliari, tiene padre canadiense y madre sarda, y ha elegido vivir en Cerdeña. Y luego voy a otra aquí en Cagliari, en el centro. También he probado con el español y con el francés: me encantan los diptongos…».
LA GENERACIÓN QUE VIVE DE LOS «ME GUSTA»
«El estudio al que más apego le tengo es el de las generaciones. Estaba de vacaciones en Ibiza con la familia. Charlando con un amigo, me abrió los ojos a un mundo nuevo, recibí clases particulares y profundicé en el tema de las generaciones. Lo que hemos sido y en lo que nos estamos convirtiendo. Esta generación, como he dicho antes, vive de los «me gusta», del deseo, de los retos; todo debe tener como fin una recompensa, viven de objetivos. Lo excesivo se vuelve aburrido, lo escaso les estresa. Hay que conocerlos para intentar optimizar. Y aquí entramos en lo que decía antes, porque podemos ser los entrenadores más fuertes del mundo técnicamente, tácticamente, pero si luego no te relacionas con este grupo de edad como debes hacerlo, todo es inútil. Hoy en día, la barrera cultural se ha superado un poco, porque el enfoque en la generación te permite hablar con más nacionalidades de la misma manera. También porque, al fin y al cabo, todos tienen un pensamiento único centrado en las imágenes. Hoy en día, la capacidad más desarrollada del cerebro es la capacidad visual. Porque esta generación se ha adaptado a las imágenes, la recepción del cerebro ha cambiado en su predisposición a lo que luego te permite asimilar. Creo que el discurso cultural es importante, pero el enfoque en la diferencia cultural ha disminuido mucho. Porque, al fin y al cabo, lo que uno debe hacer en el ámbito laboral es intentar transmitir conceptos de la mejor manera posible. Hoy en día, esta generación necesita sentir presencia y no sentir dureza. Pero me gusta subrayar que el contacto no es una estrategia. Es casi un principio de carácter general en una persona, si lo tienes. Para mí es un principio. También porque luego los futbolistas te pillan. Si algo resulta forzado, mejor no hacerlo. Si algo es espontáneo, sí».