Cagliari-Nápoles, las notas de CM: McTominay, el héroe del partido. De Bruyne, demasiado generoso

Caprile 5,5: mantiene el partido en pie con una parada ante Politano, realiza algunos buenos disparos, pero tiene en parte la culpa del gol encajado.

Rodríguez 5,5: algunas buenas intervenciones, pero le superan con demasiada facilidad. Poco reactivo en el gol del rival.

(desde el minuto 39 de la segunda parte, Raterink s.v).

Dossena 6: junto con Mina forma un muro para frenar al único delantero de los visitantes

Mina 6: como siempre, cuesta mucho pasar por su zona. A menudo neutraliza a Holjund.

Zé Pedro 5,5: algunas buenas intervenciones defensivas, pero por su banda se le pasa el balón con demasiada frecuencia. Hay que revisar su actuación en el gol.

(desde el minuto 28 de la segunda parte, Mendy 6: entra y se muestra peligroso de inmediato)

Sulemana 5,5: demasiadas indecisiones ante un equipo mucho más técnico.

Gaetano 6: mantiene a flote su mediocampo.

Adopo 5: intenta llevar la batuta, pero el centro del campo napolitano le supera

(min. 28 de la 2ª parte, Deiola 6: pone orden en la línea)

Palestra 5,5: encerrado por Conte, sus incursiones son escasas.

Folorunsho 5,5: pone su habitual garra, pero no es suficiente.

(min. 20 de la 2ª parte, Kilicsoy 5: su entrada casi ni se notó).

Esposito 6: las mejores ocasiones nacen de sus pies.

(min. 39 de la 2ª parte: Trepy s.v.).





Entrenador Pisacane 5: bien en defensa, pero para no descender también hay que atacar e intentar marcar.