Cagliari-Nápoles, las notas de CM: McTominay, el héroe del partido. De Bruyne, demasiado generoso

El Nápoles vence al Cagliari por 1-0 a domicilio.
A continuación, todas las valoraciones del partido.
El Nápoles vence al Cagliari por 1-0 a domicilio.
A continuación, todas las valoraciones del partido.
Caprile 5,5: mantiene el partido en pie con una parada ante Politano, realiza algunos buenos disparos, pero tiene en parte la culpa del gol encajado.
Rodríguez 5,5: algunas buenas intervenciones, pero le superan con demasiada facilidad. Poco reactivo en el gol del rival.
(desde el minuto 39 de la segunda parte, Raterink s.v).
Dossena 6: junto con Mina forma un muro para frenar al único delantero de los visitantes
Mina 6: como siempre, cuesta mucho pasar por su zona. A menudo neutraliza a Holjund.
Zé Pedro 5,5: algunas buenas intervenciones defensivas, pero por su banda se le pasa el balón con demasiada frecuencia. Hay que revisar su actuación en el gol.
(desde el minuto 28 de la segunda parte, Mendy 6: entra y se muestra peligroso de inmediato)
Sulemana 5,5: demasiadas indecisiones ante un equipo mucho más técnico.
Gaetano 6: mantiene a flote su mediocampo.
Adopo 5: intenta llevar la batuta, pero el centro del campo napolitano le supera
(min. 28 de la 2ª parte, Deiola 6: pone orden en la línea)
Palestra 5,5: encerrado por Conte, sus incursiones son escasas.
Folorunsho 5,5: pone su habitual garra, pero no es suficiente.
(min. 20 de la 2ª parte, Kilicsoy 5: su entrada casi ni se notó).
Esposito 6: las mejores ocasiones nacen de sus pies.
(min. 39 de la 2ª parte: Trepy s.v.).
Entrenador Pisacane 5: bien en defensa, pero para no descender también hay que atacar e intentar marcar.
Milinkovic-Savić 6: su actuación se limitó a algunas salidas hacia arriba. Un mero espectador.
Olivera 6: junto con Gutiérrez, marca a Palestra, pero le cuesta más que a su compañero.
Buongiorno 6: aporta su físico cuando hace falta.
Beukema 6,5: atento, limita las incursiones de sus rivales. Hoy, insuperable.
Gutiérrez 6,5: excelente en la cobertura sobre Palestra.
Lobotka 5,5: no consigue hacer girar al equipo como sabe hacerlo. Falló demasiados pases y se dejó condicionar por una tarjeta amarilla recibida demasiado pronto.
(desde el minuto 10 de la segunda parte, Alisson Santos 5,5: entra, realiza un par de regates y luego desaparece)
Gilmour 6,5: limpio y ordenado. Hoy es él el metrónomo del centro del campo azzurro.
(min. 31 de la segunda parte: Anguissa s.v).
Politano 6,5: algunas buenas incursiones en el área rival. No marca solo gracias a Caprile.
(desde el minuto 31 de la segunda parte, Spinazzola 6,5: en los últimos minutos salva una situación realmente peligrosa)
De Bruyne 6,5: partido discreto, aunque en demasiadas ocasiones peca de exceso de altruismo.
McTominay 6,5: marca casi por casualidad el gol de la ventaja, luego juega con inteligencia.
Hojlund 5,5: excelente en la combinación con sus compañeros, pero nunca peligroso ante Caprile. Desperdicia las únicas ocasiones.
Entrenador Conte 6: se lleva a casa tres puntos importantes para la lucha por la Champions, aunque el partido debería haberse sentenciado para no correr riesgos.