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Cafú afirma que Neymar estuvo «solo» demasiado tiempo y señala a las dos estrellas que deben liderar a Brasil en el Mundial 2026
Neymar asumió demasiada responsabilidad
Neymar es el ídolo del fútbol brasileño desde 2010, pero Cafú cree que el país no lo ha protegido.
Antes había muchas estrellas que decidían partidos, pero ahora Neymar debe cargar solo con el peso del país, opina el exdefensa de Roma y Milan.
El legendario capitán, último brasileño en alzar el trofeo mundial en 2002, admitió haber hablado del tema con sus excompañeros. «Hablé con Roberto Carlos y le dije: "Qué pena que este chico esté solo"», contó Cafú a ESPN. «Lleva 15 años con la obligación de hacerlo todo, y hacerlo solo no sirve de nada. En la selección hay que compartir responsabilidades».
- AFP
El contraste con los campeones del mundo de 2002
Cafú destacó la diferencia estructural entre la configuración actual y la plantilla equilibrada que triunfó en Japón y Corea del Sur. En 2002, la Seleção contaba con un legendario trío ofensivo formado por Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho, lo que garantizaba que la brillantez nunca fuera cosa de uno solo. Esta fuerza colectiva significaba que el equipo no dependía de un solo jugador para hacer milagros en cada partido.
«En 2002 no repetimos ni una sola vez al mejor jugador sobre el terreno de juego», explicó Cafú. «Si Neymar contara con el apoyo que teníamos en 2002, no necesitaría ser el mejor en cada ocasión. Por desgracia, hemos tenido a Neymar solo durante mucho tiempo y le hemos echado todo el peso encima».
Sin ese respaldo, Neymar se quedó a las puertas del título en tres Mundiales: dos veces en cuartos y una en semifinales.
Elección de los responsables del Mundial 2026
De cara al Mundial 2026 en Norteamérica, Cafú señaló a los jugadores que, en su opinión, deben asumir el liderazgo, con o sin Neymar.
«Casemiro y Marquinhos son buenos líderes: se posicionan bien en el campo, hablan con el árbitro y se comunican con sus compañeros», afirmó Cafú. «Hoy son los líderes de la selección brasileña».
- AFP
El camino hacia la gloria en el Mundial
Bajo la dirección del seleccionador italiano Carlo Ancelotti, Brasil busca en el Mundial su sexto título —el primero desde 2002—. Está en el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.
Antes del torneo en Norteamérica, Vinícius Junior y compañía tienen programados dos amistosos contra Panamá y Egipto.