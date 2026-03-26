Cada liga tiene su... Fiorentina: el Tottenham, el Sevilla, el Wolfsburgo y el Niza corren el riesgo de descender

En Alemania, el Wolfsburgo corre el riesgo de sufrir un colapso increíble. De hecho, el club lleva varias temporadas sin lograr clasificarse para las competiciones europeas, concretamente desde la 2020/21, con el actual entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, al frente del equipo.
Hablamos del equipo con la quinta mayor masa salarial de toda la Bundesliga, que en el mercado de fichajes de verano gastó casi 70 millones. La plantilla está compuesta por nombres importantes, como Arnold, Erkisen, Majer, Wimmer, Grabara, Koulierakis y Amoura, todos ellos jugadores titulares también en sus selecciones nacionales. El Wolfsburgo es penúltimo, a nada menos que 3 puntos de la zona de play-out, donde se encuentra el St. Pauli con 24 puntos.
La directiva, para remontar una temporada desastrosa, ha confiado en un viejo lobo de mar, Dieter Hecking, el tercer entrenador de la temporada tras Simonis y Bauer. Hecking ya había entrenado al Wolfsburgo hace más de 10 años. Se hizo cargo del club en 2012 y lo llevó a ganar la Copa de Alemania en 2015, y a los octavos de final de la Champions al año siguiente, donde cayó ante el Real Madrid tras remontar. Esa sigue siendo la mejor versión del Wolfsburgo (excluyendo la del título de 2009), con talentos de la talla de Perisic, Schürrle, Luiz Gustavo, Naldo, Max Kruse, pero sobre todo un joven Kevin De Bruyne. ¿Bastará el regreso de Hecking para salvar al Wolfsburgo de un descenso que no se produce desde hace 29 años?