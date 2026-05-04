BVB, noticias y rumores: ¿una tendencia clara? Los directivos del Dortmund quieren hablar pronto con Niko Kovac

Pese a las críticas tras la clasificación a la Liga de Campeones y la derrota 0-1 ante Mönchengladbach, el Borussia Dortmund planea mantener a Niko Kovac como entrenador a medio plazo.

Según Ruhr Nachrichten, el club iniciará en las próximas semanas las conversaciones para ampliar su contrato, que vence en 2027, y así frenar los constantes rumores sobre su futuro.

«Ya hemos expresado claramente nuestra confianza en Niko. Me encanta trabajar con él», subrayó el director deportivo del Dortmund, Ole Book, tras la derrota ante el Gladbach. «La derrota no ha cambiado nada».

Kovac llegó al BVB en febrero de 2025, reemplazó a Nuri Sahin y clasificó al equipo para la Liga de Campeones con un gran final de temporada. Este curso, los resultados en la Bundesliga son positivos y el segundo puesto augura un desenlace satisfactorio. No obstante, la eliminación prematura en la Liga de Campeones (fase intermedia) y en la Copa DFB (octavos de final) empaña el balance.

A menudo se critica que el equipo no convence con su juego, pero el técnico croata, que firmó en agosto pasado hasta 2027, ya respondió a esas críticas.