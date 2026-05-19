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Tras anunciar los fichajes de Justin Lerma, Kaua Prates y Joane Gadou, el Borussia Dortmund sigue buscando refuerzos.
Según Sky, el club sigue a Matt O'Riley, del Brighton & Hove Albion. Sus ojeadores y el entrenador Niko Kovac ya se han informado sobre las condiciones de un posible fichaje y confían en el potencial del centrocampista danés de 25 años.
Paralelamente, sigue a Vasilije Kostov, del Estrella Roja de Belgrado. El centrocampista, de solo 18 años, tiene contrato en Belgrado hasta 2028. Al parecer, su agente ya viajó a Dortmund hace unas semanas para mantener las primeras conversaciones.
Su cláusula rondaría los 25 millones de euros, y le siguen también RB Leipzig, el Inter y varios clubes de la Premier.
En ataque, el BVB sigue detrás de Ethan Nwaneri, del Arsenal. El director deportivo, Ole Book, ha renovado su interés por el extremo zurdo de 19 años.
El jugador ve con buenos ojos recalar en la Strobelallee, aunque la operación sería muy costosa. Esta temporada ha jugado cedido en el Olympique de Marsella y se desconoce si el Arsenal lo prestaría de nuevo; su contrato vence en 2030.
También interesa Matias Fernández-Pardo, delantero del OSC Lille con ocho goles y cinco asistencias en la 2025/26, por el que el club francés pide más de 30 millones y no tiene cláusula.
Además, el joven colombiano Samuel Martínez, de Atlético Nacional, sigue en la agenda del Dortmund, aunque varios equipos ingleses también lo siguen.
Subcampeón de la Bundesliga, eliminación en los play-offs de la Liga de Campeones y eliminación en octavos de la Copa DFB: así cerró la temporada el Borussia Dortmund. El delantero Serhou Guirassy no está nada satisfecho.
Al preguntarle por el mejor momento de la temporada, admitió: «Sinceramente, no ha habido muchos, porque no hemos ganado nada. Nos eliminaron de la Copa y de la Champions, así que no ha habido muchos momentos grandiosos».
El guineano añadió: «El segundo puesto tampoco nos basta, porque cuando juegas en el Dortmund quieres ganar títulos. La Bundesliga es difícil, pero también fracasamos en la Copa DFB. Así que esta temporada no ha tenido momentos realmente grandiosos».
Desde hace tiempo se rumorea que Guirassy podría marcharse este verano. Al parecer, el Fenerbache ha logrado avances significativos en las negociaciones con el jugador de 30 años y ya se habla de un «acuerdo de principio».
Aunque su contrato con el BVB vence en 2028, según Sky Sport ya habría decidido marcharse este verano. Equipos como Real Madrid o Manchester City, que podrían activar su cláusula de 40 millones de euros, aún no se han movido. Aun así, equipos como Tottenham y Milan también le siguen.
Según Sky, el Manchester United se ha interesado por Julian Ryerson.
De concretarse, el Dortmund pediría al menos 30 millones de euros por el noruego, cuyo contrato vence en 2028.
Durante la temporada se le ha relacionado también con el FC Barcelona. Al preguntársele el pasado fin de semana —tras sumar 18 asistencias en todos sus partidos oficiales—, respondió a un periodista: «Eres muy listo. Sabes más que yo. Tengo contrato aquí por dos años, así que no le doy más vueltas».
|Fecha
|Concurso
|Partido
|18 de julio
|Partido amistoso
|Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB
|29 de julio
|Partido amistoso
|Cerezo Osaka vs. BVB
|1 de agosto
|Partido amistoso
|FC Tokio vs. BVB