BVB, noticias y rumores - «Un futbolista excepcional»: Niko Kovac quiere fichar a una estrella mundial para el Borussia Dortmund

Niko Kovac quiere a su compatriota Luka Modric en el Borussia Dortmund.

En el pódcast de Bild «Phrasenmäher», el técnico amarillo y negro respondió a la pregunta de qué antiguo compañero le gustaría tener hoy en su equipo del BVB: «Luka Modric. Yo era el capitán cuando él entró en la selección nacional, y enseguida se vio lo extraordinario que es como futbolista».

El fichaje es factible: Modric, de 40 años, acaba contrato con el AC Milan este temporada y llegaría gratis.

«Era de esperar que surgiera la pregunta. Pero, por un lado, Luka tiene 40 años y, por otro, está lesionado. Le deseo que se recupere pronto», comentó Kovac con un guiño.

Ambos disputaron 25 partidos con la selección croata entre 2006 y 2008.