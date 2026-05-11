Más noticias y rumores sobre el BVB:
- «Un jugador realmente bueno»: grandes elogios para el futbolista que deja el BVB
- Kroos admite ser fan de Süle.
- Brandt dedica un discurso apasionado a la estrella del BVB.
Más noticias y rumores sobre el BVB:
El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, ve a la joven promesa del centro del campo, Samuele Inacio, como posible sucesor de Julian Brandt, quien dejará el club este verano.
«Hoy hemos visto un pequeño cambio generacional. Jule (Brandt) ha pasado aquí siete años fantásticos y ha marcado muchos goles importantes», comenzó diciendo Kovac en la rueda de prensa tras la victoria 3-2 contra el Eintracht de Fráncfort el viernes. Luego elogió a Inacio, autor del primer gol en la Bundesliga ante el SGE: «Debo evitar crear demasiadas expectativas, pero el chico ha mostrado en los últimos partidos que quiere, hace, lucha y trabaja en defensa. Con el balón sabe hacerlo todo y ya ha creado varias ocasiones».
“Por ahora es solo una idea, pero quizá en algún momento pueda sustituir a Jule”, añadió. Brandt, de 30 años, se marchará gratis este verano tras no renovar su contrato, mientras que el BVB ya busca un nuevo creativo. El BVB necesita un nuevo creativo y podría encontrarlo en su plantilla.
«Son zapatos muy grandes que llenar. El chico (Inacio) tiene 18 años y Jule ya tiene 30. Debemos darle tiempo. Si se mantiene sano, sin duda será un gran futbolista», añadió Kovac sobre el italiano, fichado en 2024 de la cantera del Atalanta. El director deportivo, Lars Ricken, añadió: «Ha sido titular por tercera vez consecutiva y ha completado los dos últimos partidos. No debemos adelantarnos, pero es una señal de lo que puede aportar la próxima temporada».
Inacio, internacional sub-19 con Italia, ha jugado seis partidos con el primer equipo, siendo titular en los tres últimos. Se espera que renueve pronto su contrato con el BVB, pese al interés de Barcelona y PSG.
El domingo, el Borussia Dortmund anunció que el exjugador Marcel Schmelzer dejará de ser segundo entrenador del filial al acabar la temporada.
La razón es feliz: «En septiembre tendremos a nuestro segundo hijo. Ahora eso es lo prioritario», explicó al Ruhr Nachrichten.
Tras retirarse como jugador en 2022, Schmelzer se hizo segundo entrenador del sub-17 del BVB en 2023 y el pasado verano pasó al sub-23, con el que esta temporada no consiguió el ascenso directo a 3.ª Liga. A una jornada del final, el Dortmund II es cuarto en la Regionalliga West.
A finales de marzo, Sebastian Kehl dejó la dirección deportiva del Borussia Dortmund. El viernes, antes del 3-2 sobre el Eintracht Fráncfort, lo despidieron en el Signal Iduna Park.
Al día siguiente acudió al encuentro casero del Rot-Weiß Erfurt, de la Liga Regional, ante el Hertha Zehlendorf (5-2). ¿Podría estar gestándose un sorprendente compromiso de Kehl en la 4.ª división?
Sin embargo, su presencia fue solo privada. «Nos conocemos desde hace años, solo vino a verme», explicó el técnico del Erfurt, Fabian Gerber. Kehl vio el partido desde la grada y luego asistió a la rueda de prensa.
Ambos jugaron juntos en las categorías inferiores del Hannover 96 y debutaron como profesionales en 1998. Después compartieron vestuario medio año en el SC Freiburg, antes de que Kehl fichara por el BVB en 2002.
Fecha
Concurso
Partido
16 de mayo
Bundesliga
Werder Bremen vs. BVB
18 de julio
Partido amistoso
Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB
29 de julio
Partido amistoso
Cerezo Osaka vs. BVB
1 de agosto
Partido amistoso
FC Tokio vs. BVB