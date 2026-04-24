Nuri Sahin, exentrenador del BVB, admitió que quería fichar a Arda Güler cedido del Real Madrid para la temporada 2024/25.

«Tenía muchas ganas de traer a Arda a Dortmund», explicó el técnico de 37 años en el canal de YouTube «KAFA Sports», y añadió: «En aquel momento me dijo: “Entrenador, me voy a quedar con esta camiseta, pase lo que pase”».

Finalmente el fichaje no se concretó, y Sahin no explicó los motivos. A pesar de jugar solo doce partidos la temporada anterior por una lesión muscular, Güler se quedó en el Real Madrid y se consolidó como un jugador importante.

Aun así, sumó 14 participaciones en goles en 43 partidos oficiales, la mayoría como suplente. En el posterior Mundial de Clubes, Xabi Alonso lo hizo titular y Álvaro Arbeloa mantuvo esa confianza.

Esta temporada ha jugado 50 partidos y suma 20 puntos de gol, incluidos dos tantos en la vuelta de cuartos de Champions ante el Bayern.

Sin embargo, el jueves el Real Madrid informó de una grave lesión muscular en el muslo que, aunque aún no tiene fecha de regreso, parece haber terminado su temporada y pone en riesgo su presencia en el Mundial.

Güler es la gran esperanza de Turquía: ya en la fase de clasificación para el Mundial marcó un gol y dio cuatro asistencias.

Güler fichó en 2023 por el Real Madrid procedente del Fenerbaçe por 28 millones de euros y tiene contrato hasta 2029. Por su parte, Sahin fue destituido hace tiempo como técnico del BVB.

Tras medio año fue reemplazado por Niko Kovac. Desde septiembre de 2025 dirige al Basaksehir FK de la primera división turca, donde marcha quinto a pocas jornadas del final.