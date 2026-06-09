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FISNIK ASLLANI HOFFENHEIM Getty Images
Jochen Tittmar

Traducido por

BVB, noticias y rumores: ¡Se han vuelto a mantener conversaciones! Al delantero de la Bundesliga «le parece muy bien» la idea de fichar por el Dortmund

Bundesliga
Borussia Dortmund
F. Asllani

Fisnik Asllani podría fichar por el Borussia Dortmund, y una joven promesa renovaría a largo plazo. Noticias y rumores del BVB.

Más noticias y rumores sobre el BVB:

  • El BVB habría presentado una primera oferta por un fichaje sorpresa
  • ¿Adiós? Guirassy ya habría tomado una primera decisión sobre su posible traspaso.
  • Confusión en torno a Couto: un informe desmiente el interés de Italia.
  • Fisnik Asllani TSG Hoffenheim 2025getty

    Rumor: Fisnik Asllani podría fichar por el Dortmund.

    Según Bild, el Borussia Dortmund sigue de cerca a Fisnik Asllani, delantero de la TSG Hoffenheim.

    El delantero kosovar de 23 años del TSG Hoffenheim podría llegar al Signal Iduna Park, sobre todo si hay salidas en la plantilla este verano.

    Según el medio, el BVB ha retomado las conversaciones con el entorno del internacional kosovar, quien ve con buenos ojos recalar en Dortmund. El club ha reafirmado su interés, pero insiste en que solo actuará tras confirmar las salidas.

    La salida de Serhou Guirassy o Karim Adeyemi sería clave: mientras permanezcan, el fichaje de Asllani es poco probable; si se marchan, la operación podría acelerarse.

    Asllani se ha labrado un nombre en los últimos meses. Ya en el SV Elversberg convenció con sus actuaciones y despertó el interés de varios clubes de la Bundesliga. Ahora, consolidado en el Hoffenheim, ha confirmado sus cualidades a un nivel superior, por lo que numerosos equipos de renombre siguen de cerca su evolución.

    Para equipos que hayan jugado la Champions en los últimos tres años existe una cláusula de 30 millones de euros, mientras que el resto debería pagar unos 25 millones.

    No obstante, la operación podría complicarse: el RB Leipzig también sigue al jugador y, si el Dortmund tarda en vender, otros clubes podrían adelantarse.

    Aun así, su fichaje sigue sobre la mesa en Dortmund. La clave para el BVB es la salida de un jugador importante que libere dinero, momento en el que podría actuar con rapidez.

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    Rumor: el Borussia Dortmund quiere renovar a Enzo Duarte.

    El Borussia Dortmund quiere asegurar el futuro de Enzo Duarte. Según Ruhr Nachrichten, el club negocia un contrato profesional de cuatro o cinco años para el centrocampista de 17 años. 

    Se le ofrecería un primer contrato profesional de cuatro o cinco años, aunque su actual acuerdo formativo sigue vigente hasta 2028.

    Las conversaciones, totalmente discretas, llevan meses en curso. 

    En el club ven en él un gran potencial y confían en que se consolide en la primera plantilla a las órdenes de Niko Kovac. 

    Aun así, todavía no ha debutado con el primer equipo. Con Luxemburgo ha jugado cinco partidos y ya fue titular.

  • Historial de fichajes del Borussia Dortmund: las ventas más caras del BVB

    JugadorPosiciónVendido aAñoFichaje
    Ousmane DembéléDelanteroFC Barcelona2017148 millones de euros
    Jude BellinghamCentrocampistaReal Madrid2023127 millones de euros
    Jadon SanchoDelanteroManchester United202285 millones de euros
    Christian PulisicDelanteroChelsea FC201864 millones de euros
    Pierre-Emerick AubameyangDelanteroArsenal202363,75 millones de euros