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1. FC Köln v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

BVB, noticias y rumores: «Por eso no puedes alegrarte del todo»: el entrenador del Dortmund, Niko Kovac, explica lo que le molesta enormemente del fútbol moderno

Al entrenador del BVB, Niko Kovac, hay algo del VAR que le molesta enormemente, mientras que Lothar Matthäus supo llevar bien los silbidos que recibió el día de su cumpleaños. Noticias y rumores sobre el Borussia Dortmund.

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  • KovacGetty

    BVB, Noticias: Esto es lo que molesta enormemente al entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, del VAR

    En realidad, el tema era cómo Niko Kovac, debido a los tres penaltis pitados a favor de Ramy Bensebaini y Felix Nmecha en la espectacular victoria por 3-2 del Borussia Dortmund contra el Hamburgo SV el sábado por la noche, no podía ni mirar por los nervios y, en cambio, se daba la vuelta. Sin embargo, al ser preguntado al respecto por Sky, el entrenador del BVB también reveló qué más le pone los nervios de punta en la banda.

    «Tampoco puedo alegrarme del todo. El VAR está muy bien, pero nunca sabes si alguien volverá a levantar el dedo y dirá que no cuenta», se lamentó Kovac, señalando que el VAR le había ido quitando poco a poco la alegría espontánea por los goles de su propio equipo. «Por eso no puedes alegrarte hasta que se confirme definitivamente que ha sido gol», continuó el croata. Pero entonces, emocionalmente, «todo ya ha pasado».

    En el partido contra el HSV, el rendimiento de su equipo en la primera parte no le dio a Kovac ningún motivo para saltar de alegría. Por eso se puso «claro» en el vestuario durante el descanso: «Tal y como lo hicimos en la primera parte, no fue bueno, fue malo. Todo el mundo lo ha visto aquí en el estadio y nosotros también lo hemos oído (los silbidos de la afición del BVB, nota del editor) cuando nos hemos ido al vestuario». Sobre el volumen de su charla en el descanso, el técnico de 54 años comentó de forma elocuente: «Soy del signo zodiacal de Libra. En realidad, soy muy equilibrado, pero cuando la balanza se inclina, se inclina».

    El Dortmund iba perdiendo 0-2 al descanso ante el recién ascendido debido a graves errores individuales. Sin embargo, tras el descanso, el segundo clasificado mejoró enormemente y, gracias a dos goles de penalti de Ramy Bensebaini y un tanto de Serhou Guirassy —ambos entraron en la segunda parte—, acabó logrando una victoria por 3-2 en casa. «En la primera parte no estábamos en el campo y no jugamos como lo hicimos en la segunda. En realidad, me gustaría que, sin necesidad de dar instrucciones claras en el descanso, jugáramos así desde el primer minuto», afirmó Kovac. «En la segunda parte fuimos mucho más enérgicos, mucho más agresivos y dinámicos, mucho más verticales. Por eso, en la segunda parte mostramos exactamente la cara opuesta a la de la primera».

    Los propios jugadores también se mostraron autocríticos con su actuación en los primeros 45 minutos. «La primera parte fue un desastre. Fallamos en muchas cosas, por eso íbamos 0-2 por detrás, y con razón», dijo el portero Gregor Kobel. «Que tuviéramos una primera parte así, en la que prácticamente nos marcamos los goles nosotros mismos, no era, por supuesto, el plan», explicó el suizo. Sin embargo, dado que en la segunda parte se logró dar la vuelta al partido, «en realidad me da igual, porque en la segunda parte jugamos muy bien. Tres puntos son tres puntos y eso es lo único que cuenta», afirmó Kobel.

    El internacional alemán Felix Nmecha, que para colmo falló un penalti justo antes del descanso, resumió así la floja primera parte: «No tuvimos el control que queríamos, no fuimos lo suficientemente agresivos y les permitimos marcar goles fáciles». Que no acertara desde el punto de penalti «es así en el fútbol», subrayó Nmecha. «Tengo mucha confianza en que los meto, pero hoy simplemente no ha salido bien. Simplemente seguí adelante y estoy contento de que hayamos ganado».

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  • nico schlotterbeck(C)Getty Images

    BVB, Noticias: Hans-Joachim Watzke se muestra «cautelosamente optimista» sobre el caso de Nico Schlotterbeck

    El presidente del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, se ha pronunciado sobre el futuro aún incierto del jefe de la defensa del BVB, Nico Schlotterbeck.

    «Me gustaría que todo se resolviera muy pronto», declaró Watzke el sábado en Sky sobre las negociaciones entre el club y el jugador. Afirmó tener «una buena relación con Schlotterbeck y me gustaría que se quedara. Yo también soy —como ya dijo Niko (el entrenador Kovac, nota del editor) hace semanas— cautelosamente optimista».

    El BVB quiere renovar a toda costa el contrato de Schlotterbeck, que expira en 2027. El defensa central ha ido posponiendo cada vez más la decisión sobre si firma la oferta de renovación que tiene sobre la mesa. Tras una nueva ronda de negociaciones a principios de semana, la tendencia de Schlotterbeck parece inclinarse cada vez más hacia una permanencia a largo plazo en Dortmund.

    En los últimos meses se había especulado insistentemente sobre una posible venta en verano, en caso de que el internacional alemán no renovara. Clubes de primer nivel como el Real Madrid, el FC Barcelona o el FC Liverpool se han relacionado últimamente con Schlotterbeck.

  • Lothar Matthäus 2026Getty Images

    BVB, Noticias: Lothar Matthäus se toma con calma los silbidos de la afición del Dortmund

    Lothar Matthäus celebró su 65.º cumpleaños el sábado en Dortmund, ya que ejerció de comentarista de Sky en el partido vespertino entre el BVB y el Hamburgo SV (3-2).

    Antes del partido, cuando las gradas aún estaban lejos de estar completamente llenas, el locutor del estadio de Dortmund, Norbert Dickel, pidió a los aficionados del BVB que cantaran una canción de cumpleaños para Matthäus. Al principio, muchos accedieron a esta petición, pero rápidamente se fueron mezclando cada vez más silbidos con los cánticos. Algo que no sorprende, dado el largo pasado de Matthäus como jugador del FC Bayern de Múnich (de 1984 a 1988 y de 1992 a 2000).

    El jugador con más partidos internacionales de la historia «jugó demasiado tiempo en Múnich», comentó Dickel con sorna. Matthäus, por su parte, se tomó los silbidos con total tranquilidad: «El Bayern de Múnich no es precisamente muy querido aquí en Dortmund, pero, aun así, muchas gracias a aquellos que no solo silbaron, sino que también cantaron conmigo». Me alegro de poder estar hoy aquí, en mi cumpleaños, en este partido de alto nivel», dijo el campeón del mundo de 1990.

    Más tarde, Matthäus volvió a insistir: «También puedo entender los silbidos de los aficionados del BVB. Al principio cantaban; luego supieron para quién cantaban y pensaron: “Vale, vamos a silbar”. Pero lo acepto de buen grado, porque me lo he ganado, no solo las palabras bonitas, sino también los silbidos».

  • BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund

    Fecha

    Partido

    4 de abril, 18:30 h

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 de abril, 15:30 h

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 de abril, 15:30 h

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

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