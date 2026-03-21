BVB, noticias y rumores: ¡Podría sustituir a un exentrenador del FC Barcelona! ¿Volverá el exentrenador del Dortmund, Edin Terzic?

El exentrenador del BVB, Edin Terzic, podría celebrar en breve su regreso a los banquillos.

Según informa el diario español AS, el técnico de 43 años es uno de los favoritos para suceder a Ernesto Valverde en el Athletic de Bilbao.

El veterano entrenador, que estuvo al frente del FC Barcelona entre 2017 y 2020, comunicó el viernes en un comunicado que no tenía intención de renovar su contrato con el equipo vasco, que expira este verano: «Llevo tiempo meditando esta decisión y la he discutido con el club. Quedan diez partidos por disputar, en los que podemos ganar mucho», afirmó Valverde.

Terzic lleva sin trabajo como entrenador desde que se despidió del BVB en el verano de 2024. Entrenó a los amarillos y negros en dos ocasiones, entre 2020 y 2021 y entre 2022 y 2024, y los llevó a la victoria en la Copa DFB en 2021. Además, con el Borussia llegó a la final de la Liga de Campeones en la temporada 2023/24, donde cayeron por la mínima ante el Real Madrid.

Al parecer, Terzic ya habría rechazado varias ofertas de clubes europeos, entre ellas una del AS Mónaco. Su objetivo sería la Premier League. Terzic ya conoce bien la liga inglesa. De 2015 a 2017 fue segundo entrenador de Slaven Bilic (57) en el West Ham United.