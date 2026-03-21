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Edin TerzicGetty Images
Christian Guinin

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BVB, noticias y rumores: ¡Podría sustituir a un exentrenador del FC Barcelona! ¿Volverá el exentrenador del Dortmund, Edin Terzic?

Edin Terzic podría volver pronto a los banquillos y suceder así a un exentrenador del FC Barcelona. Noticias y rumores sobre el BVB.

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  • Edin TerzicImago Images

    BVB, rumor: ¿Volverá Terzic a LaLiga?

    El exentrenador del BVB, Edin Terzic, podría celebrar en breve su regreso a los banquillos.

    Según informa el diario español AS, el técnico de 43 años es uno de los favoritos para suceder a Ernesto Valverde en el Athletic de Bilbao.

    El veterano entrenador, que estuvo al frente del FC Barcelona entre 2017 y 2020, comunicó el viernes en un comunicado que no tenía intención de renovar su contrato con el equipo vasco, que expira este verano: «Llevo tiempo meditando esta decisión y la he discutido con el club. Quedan diez partidos por disputar, en los que podemos ganar mucho», afirmó Valverde.

    Terzic lleva sin trabajo como entrenador desde que se despidió del BVB en el verano de 2024. Entrenó a los amarillos y negros en dos ocasiones, entre 2020 y 2021 y entre 2022 y 2024, y los llevó a la victoria en la Copa DFB en 2021. Además, con el Borussia llegó a la final de la Liga de Campeones en la temporada 2023/24, donde cayeron por la mínima ante el Real Madrid.

    Al parecer, Terzic ya habría rechazado varias ofertas de clubes europeos, entre ellas una del AS Mónaco. Su objetivo sería la Premier League. Terzic ya conoce bien la liga inglesa. De 2015 a 2017 fue segundo entrenador de Slaven Bilic (57) en el West Ham United.

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  • Borussia Dortmund v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, rumor: ¿renovación de Can antes del partido contra el HSV?

    Ya se sabe desde hace algún tiempo que Emre Can renovará su contrato con el Borussia Dortmund.

    Según informaciones de Sky, ahora se va a formalizar el acuerdo oficialmente; por lo tanto, se anunciará la continuación de la colaboración antes del partido del BVB del sábado por la noche contra el HSV.

    Can, capitán del BVB desde el verano de 2023, sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda hace unas semanas, en el partido estrella de la Bundesliga contra el Bayern de Múnich (2-3). A raíz de ello, se había especulado sobre si, dado que su contrato expira al final de la temporada, podría haber disputado su último partido con los amarillos y negros.

    Sin embargo, pocos días después de su lesión, el director deportivo Lars Ricken confirmó que el club seguía contando con el jugador de 32 años: «Tenemos un enorme aprecio por Emre. También por eso queremos apoyarle más allá del 30 de junio en su camino hacia la recuperación y renovar su contrato, que expira».

  • BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund

    Fecha

    Partido

    21 de marzo, 18:30 h

    BVB - Hamburgo SV (Bundesliga)

    4 de abril, 18:30 h

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 de abril, 15:30 h

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 de abril, 15:30 h

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

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